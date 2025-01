Sezona dobro počela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogroman potencijal za razvoj zimske turističke ponude, ali ključni izazovi leže u unapređenju smještajnih kapaciteta na sjeveru, razvoju postojećih i aktivaciji ostalih ski centara, uz primjenu sistema za vještačko osnježavanje, saopštili su iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, kazala je u intervjuu za portal RTCG da su, kada je riječ o ovogodišnjoj zimskoj turističkoj sezoni, vremenski uslovi za sada dobri, što daje osnovu za optimizam da će sezona biti uspješnija.

„Rezultati ankete koju je sprovela NTO pokazuju da je većina turističke privrede zadovoljna najavama za naredni period – čak 64,5 odsto ispitanika dijeli ovaj optimizam, dok 11 odsto ističe da su očekivanja za ovu sezonu bolja čak i od rekordne 2019, dok 40 odsto učesnika ankete smatra da će sezona biti na nivou prethodne“, navela je Tripković Marković.

Ipak, uspjeh ove zimske sezone značajno će, kako je poručila, zavisiti od količine sniježnih padavina na sjeveru zemlje.

„Nadamo se da će povoljni klimatski uslovi omogućiti da planinska područja Crne Gore iskoriste svoj puni potencijal, pružajući gostima nezaboravno iskustvo i dodatno doprinoseći uspjehu ovogodišnje sezone“, kazala je Tripković Marković.

Crna Gora, kako je istakla, ima ogroman potencijal za razvoj zimske turističke ponude, ali ključni izazovi leže u unapređenju smještajnih kapaciteta, posebno na sjeveru zemlje.

“Iako su u posljednje vrijeme otvoreni hoteli visoke kategorije u Kolašinu, neophodno je nastaviti sa razvojem smještajnih objekata u svim opštinama sjevernog regiona. Potrebno je ulagati u različite vrste smještaja, od luksuznih hotela do manjih autentičnih objekata, kako bi se zadovoljile potrebe svih profila turista”, poručila je Tripković Marković.

Jednako važan aspekt je, prema njenim riječima, dalji razvoj postojećih i aktivacija ostalih ski centara širom sjevera, uz implementaciju sistema za vještačko osnježavanje, kako bi se sezona osigurala u godinama sa slabijim sniježnim padavinama.

“Osim skijanja, potrebno je raditi na raznovrsnim sadržajima, poput zimskih festivala, gastronomskih manifestacija i avanturističkih aktivnosti, koje bi privukle turiste bez obzira na vremenske uslove. Kao važan segment, ističe se i unapređenje avio povezanosti u ovom dijelu godine. Razvoj ovih segmenata značajno bi unaprijedio konkurentnost Crne Gore kao zimske destinacije”, navela je Tripković Marković.

Ona je saopštila i da su najave za narednu ljetnju sezonu veoma optimistične, a interesovanje koje je prisutno na međunarodnim sajmovima i poslovnim radionicama na ključnim emitivnim tržištima ukazuje na potencijal za ostvarivanje dobrih rezultata.

„NTO nastavlja sa intenzivnim promotivnim aktivnostima, ali i sa projektima koji doprinose unapređenju kvaliteta usluge, što je ključno za jačanje konkurentnosti destinacije. U tom pravcu, pokrenut je projekat Montenegro Quality, koji ima za cilj unapređenje ukupne turističke ponude i poboljšanje iskustva turista“, navela je Tripković Marković.

Ona tvrdi da je diversifikacija turističkog tržišta ključna za stabilnost i održivost sektora, jer smanjuje zavisnost od ograničenog broja tržišta i omogućava bolju otpornost na međunarodne okolnosti.

Iskustvo sa dominacijom određenih tržišta pokazalo je da oslanjanje na nekoliko izvora može dovesti do značajnih rizika u slučaju političkih ili ekonomskih promjena.

“Upravo zbog toga, fokus u narednom periodu treba biti na otvaranju prema različitim i perspektivnim tržištima”, kazala je Tripković Marković.

NTO je već, kako je dodala, preduzela značajne korake u diversifikaciji, obuhvativši promotivnim aktivnostima 25 zemalja.

“Poseban akcenat stavljen je na tržišta Velike Britanije, Francuske i Njemačke, koja su pokazala veliko interesovanje za našu destinaciju, ali i na tržišta baltičkih zemalja, Skandinavije, Poljske i Češke. Uz to, prepoznat je potencijal udaljenih tržišta poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine, gdje se sprovode ciljane promotivne aktivnosti prilagođene interesovanjima turista iz ovih regija”, rekla je Tripković Marković.

Ova strategija diversifikacije, kako dodaje, omogućava ne samo smanjenje rizika, već i širenje naše turističke ponude na globalnom nivou.

“Kroz nove kampanje i prilagođene sadržaje za različite segmente tržišta, Crna Gora postaje sve konkurentnija destinacija, spremna da odgovori na promjenljive izazove i pruži jedinstveno iskustvo turistima iz cijelog svijeta”, kazala je Tripković Marković.

Prema njenim riječima, Crna Gora je sve popularnija turistička destinacija, koja nudi raznovrsne sadržaje i prirodne ljepote koje privlače posjetioce tokom cijele godine.

Ona je navela da je poznato da Crna Gora veći dio turističkog prometa ostvaruje u periodu ljetnjih mjeseci, međutim, iz godine u godinu, u periodima pred i postsezone, bilježimo značajan turistički promet sa strateški važnih emitivnih tržišta.

Tripković Marković je među ključnim izazovima crnogorske turističke privrede navela sezonalnost, infrastrukturne probleme, avio-dostupnost, nedostatak kvalifikovanog kadra u turizmu, kao i očuvanje prirodnih resursa, odnosno održivi turizam.

“U cilju smanjenja sezonalnosti, posebnu pažnju posvećujemo razvoju različitih oblika turizma koji mogu privući posjetioce tokom cijele godine. Među njima, značajno mjesto zauzima MICE turizam koji ima ključnu ulogu u povećanju popunjenosti kapaciteta van glavne turističke sezone”, dodala je Tripković Marković.

Prepoznajući potencijal MICE turizma, NTO je raspisala podsticajne mjere podrške za njegov razvoj i za ovu mjeru opredijelila iznos od 100 hiljada EUR.

“Pored toga, radimo na promociji i drugih oblika turzima koji imaju potencijal da privuku posjetioce tokom cijele godine, kao što su ruralni, zdravstveni, kulturni i gastronomski. U koninuitetu radimo na razvoju zelenog turizma kroz promociju ekološki prihvatljivih oblika turizma kao što su ruralni, agroturizam i drugo”, kazala je Tripković Marković.

Pored toga, avio-dostupnost, kako je istakla, predstavlja jedan od ključnih izazova za unapređenje turističke ponude Crne Gore, s obzirom na njenu značajnu ulogu u privlačenju međunarodnih posjetilaca.

“NTO je raspisala mjeru podrške za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima. Za ovu mjeru opredijeljen je iznos od oko pola miliona EUR, a njen cilj je povećanje broja direktnih letova ka Crnoj Gori i promocija destinacije na ključnim tržištima, čime se direktno utiče na bolju povezanost naše zemlje sa međunarodnim tržištima”, zaključila je Tripković Marković.

