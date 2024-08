SEP: Spajić ne vjeruje u mjere Vlade o ograničavanju marži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić ne vjeruje u mjere svoje Vlade o ograničavanju marži, pa građanima obećava novi program – jeftinu državnu prodavnicu od vrata do vrata, saopštio je predsjednik Odbora Glavnog grada Stranke evropskog progresa (SEP), Ilija Mugoša.

“Ovim povodom ne pitamo Spajića, mi pitamo građane i privrednike – dokad ćemo trpjeti ovakvu neodgovornost i populizam? Kakvo državno preduzeće koje prodaje i dostavlja hranu i namirnice”, pitao je Mugoša.

On je rekao da su slobodni da pretpostave šta je sljedeće.

“Da prodavnice i trgovci vode državne poslove, a da Vlada i institucije raznose hranu i namirnice. Jeftin populizam koji ne može proći”, zaključio je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS