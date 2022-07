Senat privrede EU početkom oktobra u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Senat privrede EU početkom oktobra biće zvanično formiran u Crnoj Gori, dogovoreno je na sastanku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Senata u Bosni i Hercegovini (BiH) Nedžadom Brankovićem i predsjednikom Skupštine Senata Erolom Ramusovićem.

Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, na sastanku je razgovarano o mogućnostima uključenja privredne zajednice Crne Gore u tu prestižnu evropsku asocijaciju koja broji preko 23 hiljade članova.

„Dogovoreno je da početkom oktobra Senata privrede EU u Crnoj Gori bude i zvaničeno formiran“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je istakao značaj usvajanja evropskih vrijednosti za cijeli region, jačanja međusobne ekonomske saradnje i u tom smislu uključivanja predstavnika crnogorske privrede u asocijacije i organizacije koje se zalažu za tržišnu, inkluzivnu i zelenu ekonomiju.

Branković je, kako se navodi, upoznao Đukanovića sa aktivnostima Senata privrede EU.

„Članovi Senata su ljudi iz biznisa, nauke, politike, medija i civilnog društva koji razmišljaju odgovorno, i koji su voljni da dijele iskustva i uče jedni od drugih. Stoga će nam biti veliko zadovoljstvo da u naše društvo primimo i predstavnike poslovne zajednice iz Crne Gore“, istakao je Branković.

U saopštenju se navodi da su Đukanović, Branković i Ramusović iskazali posebno poštovanje prema nedavno preminulom Erhardu Buseku, nekadašnjem vicekancelaru Austrije, velikom zagovorniku regionalnih integracija i jednim od utemeljivača ideja Senata privrede EU.

