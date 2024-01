Seminar za kompanije zainteresovane za širenje poslovanja u Indiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja kao nacionalni koordinator, kroz projekat Evropske mreže preduzetništva /Enterprise Europe Network/ (EEN), promoviše seminar IP protection in India, za kompanije zainteresovane za širenje poslovanja na indijskom tržištu.

Iz Ministarstva je saopšteno da je tema seminara zaštita intelektualne svojine, koji organizuje Gospodarska zbornica Slovenije, EEN partneri iz Slovenije.

“Ukoliko smatrate da je tema interesantna, pozivamo vas da prisustvujete webinaru na kojem će vas ekspert za intelektualnu svojinu i menadžer za obuku Evropske kancelarije za zaštitu intelektualne svojine MSP u Indiji, Girish Somavarpet, upoznati sa poslovnim mogućnostima i zaštitom intelektualne svojine na indijskom tržištu”, navodi se u saopštenju.

Radni jezik seminara, koji je zakazan ta 26. januar u deset sati, je engleski.

“Učešće na događaju je besplatno, ali je potrebno da se prijavite putem elektronske prijave, na linku https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/CEMP/Elektronska-prijavnica-Seminar-Intellectual-property-protection-in-India, najkasnije do 23. januara”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS