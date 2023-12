Schilling: Crnogorska ekonomija stagnira

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje u ekonomiji Crne Gore je katastrofalno, a velike prilike za saradnju s privredom EU su propuštene od 30. avgusta 2020. godine i umjesto napretka, vidimo nazadovanje, ocijenop je zastupnik EU za Zapadni Balkan i privrednu saradnju sa Crnom Gorom, James Schilling.

„Ključni izazov, prema mom mišljenju, leži u nedostatku konkretnih akcija nakon ogromnih obećanja“, kazao je Schilling za Pobjedu.

On je naveo da se Crna Gora suočava sa potrebom za hitnim reformama, posebno u diversifikaciji ekonomije i stvaranju održivog modela razvoja koji ne zavisi isključivo od turizma.

Schilling je nezadovoljan jer smatra da je ideja ekonomije u Crnoj Gori umrla, upoređujući je sa situacijom u dječjem vrtiću od 30. avgusta 2020. godine.

„Moram reći da sam prilično razočaran trenutnim stanjem u Crnoj Gori. Do kraja avgusta 2020. godine postojale su velike mogućnosti za razvoj i saradnju sa privredom EU. Nažalost, od tada se nije mnogo toga desilo, a neki su čak otkazali saradnju. Ekonomija Crne Gore, umjesto da se razvija, stagnira. Za mene, to je kao da ste se vratili u vrtić“, rekao je Schilling.

Na pitanje šta je Crna Gora mogla, a nije uradila, on je oštro kritikovao prethodne dvije vlade, tvrdeći da su svi planovi ostali na riječima, bez konkretnih djela. Posebno je istakao propuštene prilike u vezi s obnovljivim izvorima energije, poput solarnih izvora.

„Sve su htjeli riječima, ali nijesu ništa uradili. Zatajili su potpuno. Bili su gotovi elaborati za obnovljive vidove energije kao što su solarni izvori na dva mjesta u Crnoj Gori. Mnogo toga je propušteno“, kazao je Schilling i dodao da je turizam dobar, ali da ne može biti jedini izvor prihoda tokom čitave godine.

On smatra da obnovljivi izbori energije predstavljaju ključne stubove održivog razvoja.

„Ne samo da doprinose očuvanju životne sredine već i stvaranju radnih mesta, dok mali zanatski poslovi mogu diversifikovati ekonomiju. Mora se uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća koja će stvarati radna mjesta i zapošljavati mlade ljude, umjesto da se oslanjamo isključivo na turizam sa turistima iz regiona koji dolaze samo na kratak period, skraćujući sezonu iz godine u godinu. Poljoprivreda ima potencijal za izvoz, a razvoj staračkih domova za strance mogao bi privući bogate penzionere iz Evrope, stvarajući novu privrednu granu“, saopštio je Schilling i dodao da oni imaju dobre penzije i da bi mogli u Crnoj Gori provoditi dosta vremena.

On smatra da je jedina šansa za građane Crne Gore ulazak u EU, jer ona nudi sigurnost i donosi poslove. On je preporučio i angažovanje stručnjake iz inostranstva za pisanje EU projekata.

„Osoba koja je godinama vozila fiću možda nije adekvatno pripremljena za upravljanje kamionom. Članstvo u EU je za Crnu Goru porše. Postoje visoko kvalifikovani stručnjaci, posebno u oblasti savjetovanja za privredu i ekonomiju, koji mogu napraviti Crnu Goru kao snažnu organizaciju. Pristup vođenju zemlje treba biti uporediv s vođenjem velike firme, gdje se stručnost i vizionarski pristup cijene kao ključni faktori uspjeha“, rekao je Schilling.

Kada je u pitanju napredak Crne Gore ka EU, on smatra da je zemlja 2020. godine bila na začelju u regionu, ali da ostaje pitanje gdje se sada nalazi. Potrebno je, prema njegovim riječima, intenzivirati napore kako bi se sustigle druge zemlje i postigao održiv razvoj na putu ka članstvu u EU.

