Šćepanović: Želimo da pokrenemo naučnoistraživačke projekte sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada želi da pokrene zajedničke naučnoistraživačke projekte i saradnju inovacionih subjekata Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović na Nedjelji održivosti u Abu Dabiju.

„Želimo da pokrenemo konkretne zajedničke naučnostraživačke projekte naših i institucija iz UAE, na osnovu Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između UAE i CG, potpisanog još 2016. godine, kao i saradnju inovacionih subjekata dvije države, u skladu sa zaključcima mješovite ekonomske komisije dvije države iz 2020. godine“, kazala je Šćepanović.

Ona je zajedno sa delegacijom Ministarstva učestvovala na Nedjelji održivosti u Abu Dabiju 2023 /Abu Dhabi Sustainability Week 2023/ (ADSW), na poziv sultana Ahmeda Al Jabera, ministra industrije i napredne tehnologije UAE.

Šćepanović je kazala da sve ovo rade kako bi kroz usmjeravanje programske politike u nauci, istraživanjima, inovacijama i pametnoj specijalizaciji doprinijeli postizanju ciljeva održivog ekonomskog razvoja zasnovanog na znanju.

U pitanju je događaj od izuzetno velikog obima, kako po broju i tipu učesnika sa preko četiri hiljade delegata iz reda čelnika država, lidera u oblasti industrije i investicija, preduzetnika i mladih, tako i po broju ustanova, startapova, nacionalnih i međunarodnih organizacija, odnosno država koje su predstavile svoje projekte, dostignuća i planove u oblasti novih tehnologija sa ciljem održivog razvoja zasnovanog na znanju.

„Učešće naše države na ovakvim skupovima je od izuzetnog značaja sa brojnih aspekata. Veoma nam je bitno da drugima predstavimo šta radimo u Crnoj Gori u sektoru nauke, istraživanja i inovacija, kako bismo u neposrednom kontaktu razmotrili mogućnosti saradnje“, smatra Šćepanović.

Ona je dodala da je sa ciljem budućeg povezivanja naše naučnoistraživačke i inovacione zajednice sa partnerima iz UAE i drugih država, ne manje važno da se oni upoznaju sa njihovim aktivnostima, kako bi efikasnije identifikovali zajedničke prioritete, ali i bili u toku sa globalnim trendovima u istraživanju i inovacijama.

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, klimatske promjene, zaštita životne sredine, proizvodnja hrane, tretman otpada, pametni gradovi, digitalizacija, obrazovanje i uloga mladih u obezbjeđenju održivosti, angažman žena u sektoru održivosti, zaštite životne sredine i obnovljive energije neke su od centralnih tema Nedjelje održivosti 2023, kao skupa koji je obuhvatio niz prezentacija, predavanja, panel diskusija, platformi, foruma, izložbi i sajamskih postavki.

“Na marginama skupa, naša delegacija je, uz posjetu gradu Masdaru i upoznavanje sa principima njegovog funkcionisanja, imala priliku za razgovore i sastanke sa predstavnicima državne uprave UAE (ministrom Al Jaberom, podsekretarom Al Suwaidijem i njihovim timom iz Ministarstva industrije i napredne tehnologije, kao i ministarkom za klimatske promjene i zaštitu životne sredine Mariam Almeheiri), sa predstavnicima naučno-obrazovne i inovacione zajednice UAE (Univerzitet Mohamed Bin Zayed za vještačku inteligenciju, Univerzitet Khalifa itd) i njihovim međunarodnim partnerima (Univerzitet u Mančesteru), ali i sa članovima vlada i predstavnicima naučnoistraživačkih i inovacionih sektora drugih država, sa kojima Crna Gora dijeli prioritete u oblasti inovacija i istraživanja i razvoja (Saudijska Arabija, Paragvaj, Španija i Turska)”, navodi se u saopštenju.

Domaćin skupa bila je Masdar, državna kompanija za obnovljivu energiju, koja ima svoje investicije širom svijeta, pa i u Crnoj Gori, a u UAE predstavlja jednog od nosilaca održivog razvoja i ekonomije zasnovane na znanju.

Jedan od njenih ključnih inovacionih projekata je grad Masdar u Abu Dabiju, stjecište inovacija, istraživanja i razvoja, osmišljen kao naselje koje oličava održivi urbani razvoj i prvi grad sa nultom emisijom ugljenika, za koji je planirano da do 2030. godine ostvari misiju da u njemu živi 50 hiljada stanovnika.

Crnogorsku delegaciju na Nedjelji održivosti u Abu Dabiju od 14. do 19. januara, pored ministarke, činile su načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Smilja Kažić Vujačić, Aleksandra Mugoša iz Direkcije za inovacije i šefica kabineta Ministarstva, Tatjana Radović.

