SB poziva na veliku obnovu sektora grijanja u regionu

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Svjetska banka (SB) pozvala je na veliku obnovu sektora grijanja u regionu kako bi se građanima, posebno najranjivijima, omogućile održive i cjenovno prihvatljive usluge i smanjila zavisnost od neefikasnih goriva sa visokim nivoom emisije ugljenika.

U novoj sveobuhvatnoj analizi 23 zemlje Evrope i centralne Azije, pod nazivom U susret okviru za prelazak na održivo grijanje, naglašava se hitna potreba za osiguranjem efikasnih, čistih i cjenovno prihvatljivih usluga grijanja za sve.

Da bi se do sredine vijeka u regionu postigle neto nulte emisije, neophodno je drastično promijeniti sektor grijanja, koji danas čini oko 24 odsto potrošnje energije u regionu i proizvodi oko 22 odsto emisije gasova staklene bašte.

„Zemlje Evrope i centralne Azije ne mogu čekati s prelaskom na održivo grijanje. U ovoj deceniji mogu da smanje potrošnju toplotne energije, poboljšaju kvalitet vazduha i snize nivoe emisija, usvajanjem odgovarajućih politika i državnih programa sa ciljanim subvencijama za čistije i efikasnije tehnologije grejanja”, rekla je potpredsjednica SB za Evropu i centralnu Aziju, Antonella Bassani.

U izvještaju se zaključuje da zbog značajnog nedostatka investicija, sektor grejanja u zemljama Evrope i centralne Azije često ne pruža zadovoljavajuće usluge, ne može da pokrije svoje troškove, uzima veliki danak po životnu sredinu i utiče na živote i uslove života građana.

„Prepoznali smo fundamentalne izazove sa kojima se suočava sektor grijanja u zemljama Evrope i centralne Azije. Naš cilj je da kreatorima politike pružimo informacije zasnovane na podacima i praktična rješenja za prelazak na održivo grijanje, što će na kraju poboljšati živote i blagostanje ljudi u ovom regionu“, rekao je direktor SB za infrastrukturu u regionu Evrope i centralne Azije, Charles Cormier.

U izvještaju se predlaže strategija od tri stuba, kako bi vlade mogle efikasnije da strukturiraju svoje planove tranzicije.

To su smanjenje potrošnje toplotne energije povećanjem energetske efikasnosti zgrada, podsticanje i dekarbonizacija daljinskog grijanja u gusto naseljenim urbanim područjima u kojima je to održivo i promocija čistih individualnih sistema grijanja u slabije naseljenim područjima.

Usvajanjem tog sveobuhvatnog pristupa, vlade u Evropi i centralnoj Aziji mogu sprovesti efikasne i pristupačne investicije prilagođene lokalnim potrebama, koje mogu doprinijeti prelasku na održivo grijanje.

Izvještaj je izrađen u okviru Programa podrške SB za upravljanje energetskim sektorom (ESMAP).

