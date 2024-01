SB blago povisila procjenu rasta crnogorske ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetska banka (SB) je u najnovijem izvještaju blago povisila procjenu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu na 3,2 odsto.

U najnovijem izvještaju o globalnim ekonomskim izgledima, u koji je agencija Mina-business imala uvid, crnogorska ekonomija bi u ovoj godini trebalo da ojača 3,2 odsto, što je 0,1 procentni poen više u odnosu na junski izvještaj.

U najnovijem izvještaju, SB prognozira rast crnogorske ekonomije u narednoj godini 3,1 odsto, što je 0,2 procentna poena više u odnosu na junske prognoze.

Crnogorska ekonomija je u prošloj godini, prema procjenama SB, ojačala 4,8 odsto, što je više u odnosu na jun kada se prognozirao rast od 3,4 odsto.

Privreda eurozone trebalo bi da u ovoj godini poraste samo 0,7 posto, otprilike upola slabije nego što je banka prognozirala prošlog ljeta. U narednoj godini, rast bi trebalo da ubrza na 1,6 odsto, što je 0,7 procentnih poena slabije nego što je banka prognozirala prošlog juna.

U prošloj godini aktivnost je porasla samo 0,4 odsto, budući da su visoke cijene energije zakočile potrošnju domaćinstava i poslovanje kompanija, posebno u industriji, a pred kraj godine posustao je i uslužni sektor, prenosi SEEbiz.

U SB ističu kontinurani pad izvoza u uslovima pogoršane cjenovne konkurentnosti i slabe vanjske potražnje.

“U ovoj godini rast bi trebalo da se stabilizuje na i dalje anemičnih 0,7 odsto. Popuštanje cjenovnih pritisaka trebalo bi da podrži realne plate i poveća raspoloživi dohodak, ali odloženi efekat dosadašnjeg zaoštravanja monetarne politike kočiće domaću potražnju, posebno poslovna ulaganja”, naveli su iz SB.

Američka ekonomija trebalo bi ove godine da poraste 1,6 odsto i značajno uspori u odnosu na prošlu, zbog visokih kamatnih stopa. Gotovo istu stopu rasta najveće svjetske ekonomije, SB očekuje i u narednoj godini.

Svjetska privreda u cjelini blago će usporiti i u ovoj godini, uz prognoziranu stopu rasta od 2,4 odsto, u odnosu na prošlogodišnjih 2,6 odsto.

“Do kraja ove godine, ljudi će u otprilike četvrtini zemalja u razvoju i u oko 40 odsto zemalja s niskim prihodima i dalje biti siromašniji nego što su bili uoči pandemije covida-19”, upozorili su iz SB.

Glavni ekonomista i viši potpredsjednik SB, Indermit Gill, kazao je da će rast ostati slab i u kratkoročnoj perspektivi, pa će mnoge zemlje u razvoju, posebno one najsiromašnije, zaglaviti u zamci paralizujućeg duga i otežanog pristupa hrani gotovo svakog trećeg stanovnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS