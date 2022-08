Saudijci potvrdili dva leta sedmično ka Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saudijska avio-kompanija Flynas potvrdila je da će, pored četvrtka, dodatno i svake subote letjeti ka Podgorici, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore.

“Samo sedmicu nakon premijernog uspostavljanja direktne avio konekcije između Rijada i Podgorice, koja je aktivna četvrtkom, saudijska kompanija Flynas je potvrdila da će, dodatno, i svake subote, počev već od ove subote, letjeti ka glavnom gradu Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade je ranije danas saopšteno da će, zbog velikog interesovanja, saudijska avio-kompanija otvoriti i liniju ka Aerodromu Tivat.

To je saopštio ministar turizma Saudijske Arabije i predsjedavajući Saudijskog fonda za razvoj, Ahmed Bin Akil el Hatib koji je, na online sastanku, razgovarao sa premijerom Dritanom Abazovićem.

“Podsjećamo, Vlada je privremeno ukinula vize za državljane Saudijske Arabije i ta odluka je na snazi do 30. septembra ove godine”, rekli su iz Aerodroma Crne Gore.

