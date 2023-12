Saradnja u oblasti obnovljivih izvora i turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja Crne Gore i Maroka mogla bi da bude intenzivnija nego u prethodnom periodu, posebno u oblasti obnovljivih izvora električne energije, informacionih tehnologija i turizma.

Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, je u razgovoru sa ambasadorom Maroka u Crnoj Gori, Mohamedom Aminom Belhažom, najavio da je crnogorski parlament počeo rad na formiranju grupa prijateljstava, upravo kako bi naši poslanici stvarali nova prijateljstva i saradnju sa njihovim kolegama iz drugih zemalja.

Belhaž je, kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Skupštine, dodao da bilateralni odnosi dvije zemlje imaju pozitivan momentum i da dijele brojne zajedničke vrijednosti.

On je dodao da je saradnja na ekonomskom nivou od ključnog značaja, jer su naše države „vrata Evrope“.

Belhaž je zahvalio Mandiću na produktivnom sastanku, naglasivši da posao koji je pred njim na novoj funkciji nije lak, ali da zna da je predsjednik Mandić lider i da ne sumnja da će odgovoriti zadatku.

