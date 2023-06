Saradnja sa investitorima iz njemačke pokrajine Rajnland-Falc

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) pružiće punu podršku njemačkim partnerima u aktivnostima koje imaju za cilj realizaciju njihovih investicionih planova, kao i sprovođenje zajedničkih projekata sa crnogorskim kompanijama u oblasti zelene ekonomije, odlaganja i upravljanja otpadom.

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, sastao se sa direktorom Ekonomske kancelarije njemačke pokrajine Rajnland-Falc i ekspertom njemačke Vlade, Borisom Milisavljevićem, sa kojim je dogovorio potpisivanje Memoranduma o saradnji, kao i sprovođenje zajedničkih aktivnosti iz oblasti zelene ekonomije, odlaganja i upravljanja otpadom.

Iz UPCG je saopšteno da je susret održan u okviru petodnevne posjete njemačkih kompanija Geotechnik Dr. Heer GmbH, DMT GmbH i SERCOO Group Crnoj Gori, koje su predvodili Milisavljević i predsjednik i vlasnik firme Geotechnik, Wolf Heer.

“Učesnici sastanka su razgovarali o ekonomskim i investicionim potencijalima Crne Gore, kao i mogućnostima za pokretanje zajedničkih projekata koji bi ojačali veze između kompanija i ekonomija ove dvije zemlje”, dodaje se u saopštenju.

Centralna tema sastanka odnosila se na uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori, o čemu su sagovornici razmijenili informacije i dobre prakse zemalja okruženja i Evropske unije (EU), te razmotrili moguća rješenja za ekološke crne tačke i unapređenje poslovanja u oblasti prikupljanja i odlaganja otpada, njegove selekcije, obrade i reciklaže.

Milisavljević je iznio određene predloge vezano za dalji rad deponija i reciklažnih centara u Crnoj Gori, ukazao na potrebu i značaj ulaganja u edukaciju zaposlenih, te ocijenio da je sistem deponija u Crnoj Gori znatno kvalitetniji od onih koje postoje u drugim državama Balkana.

“Takođe, izrazio je posebnu zahvalnost za pomoć koju je UPCG pružila delegaciji iz Njemačke u dijelu posredovanja pri organizaciji sastanaka sa crnogorskim kompanijama, koje su njemački privrednici prepoznali kao svoje potencijalne projektne partnere”, dodaje se u saopštenju.

Sastanak je završen dogovorom o daljim, konkretnim koracima i planiranim aktivnostima čija će verifikacija biti definisana Memorandumom o saradnji koji će dvije strane uskoro potpisati.

