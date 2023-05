Saradnja osnov za strateško djelovanje u pravcu dinamičnijeg ekonomskog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja, partnerstvo i uzajamna podrška unutar belgijsko-holandske Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) osnov su za strateško djelovanje u pravcu dinamičnijeg ekonomskog rasta, razvoja pojedinačnih zemalja i snaženja otpornosti globalne ekonomije, poručeno je sa godišnjeg sastanka u Tivtu.

Godišnji sastanak, čiji su domaćini Ministarstvo finansija i Centralna banka (CBCG), održava se danas i sjutra, a događaj je okupio najviše predstavnike fiskalne i monetarne vlasti 16 zemalja članica Konstituence.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija i CBCG, predsjednik države Jakov Milatović je, otvarajući skup, istakao da je Crna Gora u prethodne tri godine, nakon političkih promjena, ostvarila odlične ekonomske rezultate i da bilježi potpuni oporavak ekonomske aktivnosti, narušene kovid krizom.

To, kako je kazao, potvrđuju smanjenje državnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, kao i najniža stopa nezaposlenosti od obnove nezavisnosti.

Milatović je dodao da su značajno povećanje minimalne i prosječne zarade, smanjenje nejednakosti i siromaštva u društvu, kao i brojne strukturne reforme koje su sprovedene, dobar temelj za održiviji model ekonomskog razvoja, koji bi u narednom periodu morao da donese još brži rast životnog standarda građana.

Premijer Dritan Abazović kazao je da na temelju zajedničkih inicijativa, reformatorskom talasu i sinergiji, vjeruje da će uskoro biti okrenuta nova, svijetlija stranica crnogorske, ali i ekonomija svih zemalja.

„Svjedoci smo da su krize u svjetskoj ekonomiji česte, ali i prebrodive“, rekao je Abazović.

On je naveo da stoga neizmjerno vjeruje u mogućnost međusobnog povezivanja, kako u cilju bržeg ekonomskog razvoja pojedinačnih zemalja, tako i globalne stabilnosti.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je, u uvodnom obraćanju, kazao da je uvjeren da je najrelevantniji skup iz oblasti finansija prilika da se, kako međusobno, na nivou država članica Konstituence, tako i jačanjem partnerstva sa krovnim međunarodnim finansijskim institucijama kao što su SB i MMF, trasira put ka sigurnom privrednom rastu i razvoju i stabilnim javnim finansijama.

Guverner CBCG Radoje Žugić istakao je da je skup rezultat odlične saradnje koju CBCG ima sa MMF-om i SB, kao i centralnim bankama zemalja članica Konstituence.

„Pokazatelji poslovanja banaka i ocjene međunarodnih institucija potvrđuju da je bankarski sektor najzdraviji segment crnogorske ekonomije, te kao takav daje značajan doprinos finansijskoj stabilnosti zemlje“, kazao je Žugić.

Izvršni direktori MMF-a i SB, Paul Hilbers i Koen Davidse, istakli su da su takvi sastanci odlična prilika da predstavnici MMF-a i SB razgovaraju sa zemljama članicama Konstituence o ekonomskim izgledima i podršci regionu.

„Učesnicima skupa su se obratili Antonella Bassani, potpredsjednica SB za Evropu i Centralnu Aziju i Alfonso Garcia Mora, potpredsjednik Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u SB, dok je Bo Li, zamjenik generalnog direktora MMF-a, imao izlaganje u video formatu“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je događaju prisustvovalo više od 100 delegata iz 16 zemalja članica – Jermenije, Bugarske, Belgije, Kipra, Gruzije, Hrvatske, Izraela, Luksemburga, Sjeverne Makedonije, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Holandije, Rumunije, Andore i Crne Gore, među kojima su najviši zvaničnici MMF-a i SB i ministri finansija i guverneri centralnih banaka.

Iz CBCG i Ministarstva rekli su da će u nastavku skupa biti održane dvije sesije na kojima će se diskutovati o ekonomskoj stabilnosti i o migracijama, dok će se na marginama sastanka održati više bilateralnih sastanaka.

