Sajam suvenira i rukotvorina na Cetinju

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Prijestonice Cetinje i nevladina organizacija (NVO) Žensko preduzetništvo povodom Dana državnosti organizuju manifestaciju Sajam suvenira i rukotvorina.

Sajam, koji traje do subote, održava se od deset do 17 sati na Dvorskom trgu i Njegoševoj ulici.

“Desetak izlagača iz Prijestonice Cetinje izlažu suvenire, domaću radnost, nakit, predmete od drveta, crnogorsku narodnu nošnju, kao i ručno rađene suvenire”, saopšteno je iz Turističke organizacije Prijestonice.

Sajam suvenira i rukotvorina je tradicionalna manifestacija koju godinama unazad otganizuju Turistička organizacija Prijestonice i NVO Žensko preduzetništvo.

