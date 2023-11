Šahmanović: Rezultati MKI u poglavljima 14 i 15 najbolje ocijenjeni u izvještaju EK

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultati Ministarstva kapitalnih investicija u poglavljima 14 i 15 najbolje su ocijenjeni u izvještaju Evropske komisije, a taj resor je obezbjedio 41,5 miliona EUR bespovratnih sredstava iz fondova EU, saopštio je bivši državni sekretar, Admir Šahmanović.

On je kazao da su za nepunih godinu i po obezbijedili i transportne olakšice od Svjetske banke 15 miliona EUR, započeli projekte putne infrastrukture u vrijednosti 115 miliona EUR, u izvještaju EK popravili ocjenu u Poglavlju 15 sa dva na četiri, a od Sekretarijata Energetske zajednice dobili ocjenu da Crna Gora ima najbolji ukupni rezultat u energetskoj zajednici u prošloj godini.

Šahmanoviću, koji je član Predsjedništva Bošnjačke stranke (BS), u srijedu je i formalno prestala funkcija državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija uručenjem rješenja o razrješenju.

On je saopštio danas da je ponosan na tim Ministarstva i na rezultate koje su postigli u izuzetno izazovnim i otežanim uslovima rada za vrijeme tehničke Vlade.

Šahmanović je, kako je saopšteno iz BS-a, naglasio da veliku zahvalnost na povjerenju i podršci duguje predsjedniku Bošnjačke stranke, Ervinu Ibrahimoviću i kao ministru kapitalnih investicija i kao prijatelju.

“Za nepunih godinu i po uspjeli smo da obezbijedimo 41,5 miliona EUR bespovratnih sredstava iz fondova EU, od kojih je oko 8,5 miliona EUR podijeljeno penzionerima i korisnicima materijalnog obezbjeđenja, koji su pogođeni inflacijom usljed rasta cijene električne energije i energenata”, naveo je Šahmanović.

On je rekao da je prvi put Crna Gora dobila podršku od Svjetske banke za transportne olakšice u iznosu od 15 miliona EUR.

Šahmanović je kazao i da im je pripalo zadovoljstvo da otvore prvu dionicu auto-puta, a zatim naveo niz uspješnih projekata.

“Započeli smo sa realizacijom projekata iz oblasti putne infrastrukture u vrijednosti od preko 115 miliona EUR i nastavili sa realizacijom prije započetih projekata u vrijednosti oko 140 miliona EUR, dinamizirali aktivnosti oko izgradnje tunela Rožaje – Peć, kompletirali projekat dionice Plav – Dečani i planirali sredstva za izgradnju u narednoj godini, započeli sa izradom dokumentacije za nastavak izgradnje auto-puta Mateševo – Andrijevica, započeli izgradnju bulevara Jaz – Tivat, pokrenuli izradu idejnog projekta izgradnje aerodroma u Beranama, završili proces sertifikacije aerodroma (nakon 12 godina), ispregovarali dolazak Pegasusa na naše tržište koji je jedan od najeminentnijih jeftinih avio prevoznika u svijetu, kreirali šemu podrške za prevoznike kako bi prevazišli krizu podstaknutom poskupljenjem energenata, obezbijedili najveci iznos ikada u budžetu za željeznicu, značajno unaprijedili status zaposlenih u željezničkim preduzećima”, naveo je Šahmanović.

Kao naročito bitne, Šahmanović je naglasio započete pregovore sa EK u vezi obezbjeđenja granta u iznosu od 120 miliona EUR za rekonstrukciju željezničke infrastrukture i činjenicu da su dobili pozitivan feedback, zvanično odobrenje se očekuje u decembru, te da bi to predstavljao najveći odoboreni grant ikada u Crnoj Gori.

„Izuzetno sam ponosan što smo mi, prije svega vrijednim radom i donošenjem ispravnih odluka, kao jedni od rijetkih, uspjeli da prebrodimo krizu ne namećući teret građanima i privredi, čak smo i smanjili naknadu za podsticanje OIE za 50 odsto čime su se troškovi računa smanjili“, kazao je Šahmanović.

On je dodao da su pokrenuli investicioni ciklus i predano radili na jačanju proizvodnih kapaciteta Elektroprivrede (EPCG) i u saradnji sa Evropskom bankom obnovu i razvoj su počeli realizaciju projekta vjetroelektrane Gvozd (54 MW). Koliki je značaj ovog projekta, govori i podatak da je ovo, nakon 1982. godine, prvi proizvodni kapacitet u vlasništvu države.

Sa EPCG su zaključeni ugovori o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, kao i za izgradnju energetskog objekta hidroelektrane Komarnica.

”Koliko je važna realizacija tih projekata, govori činjenica da bi na taj način Crna Gora dugoročno osigurala sigurnu i stabilnu snabdjevenost električnom energijom i najvjerovatnije formirala dobru osnovu za pronalaženje alternative Termoelektrani u Pljevljima“, rekao je Šahmanović.

Šahmanović je podsjetio da su u njihovom mandatu započeli sa projektom adaptacije tri rezervoara u državnom vlasništvu na Terminalu Bar, kao i kupovinu rezervi naftnih derivata, pokrenuli aktivnosti u pravcu formiranja regionalnog preduzeća koji ima za cilj realizaciju projekta izgradnje Jadransko-jonskog gasovoda kao i električnu berzu BELEN, te da je značajno unaprijeđen investicioni ambijent, što je evidentno i kroz veliki broj investicija u poslednje vrijeme u oblasti obnovljivih izvora energije.

„Ministarstvo kapitalnih investicija, tokom mandata 43. vlade, pripremilo je 22 zakonska i podzakonska akta i potpisalo je deset memoranduma o saradnji sa međunarodnim partnerima i zemljama u regionu“, dodao je Šahmanović.

Šahmanović je rekao da je uloženi rad i kvalitet urađenog najbolje prepoznala Evropska komisija koja je u svom najnovijem Izvještaju o napretku možda i najbolje od svih ocijenila postignuti uspjeh u Poglavlju 14 – Energetika i Poglavlju 15 – Saobraćajna politika, a posebno za poglavlje 15 koje je napredovalo sa ocjene dva na ocjenu četiri za manje od dvije godine.

Šahmanović je kazao da je Sekretarijat Energetske zajednice u svom godišnjem izvještaju o implementaciji (2022.) u kojem prati usklađivanje sa svojim pravnim tekovinama i rezultate koje je naša država ostvarila, konstatovao da Crna Gora ima najbolji ukupni rezultat u Energetskoj zajednici.

