Šahmanović: Prioritet sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Prioritet Ministarstva rudarstva, nafte i gasa je sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima, kazao je resorni ministar Admir Šahmanović naglašavajući da je već sproveden značajan dio aktivnosti na kreiranju regulatornog okvira.

On se danas, kako je saopšteno iz Ministarstva rudarstva, nafte i gasa, sastao sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Don Meken sa kojom je razgovarao o resursima i potencijalima države u oblasti mineralnih sirovina i nafte i gasa.

„Resursi i potencijali Crne Gore u mineralnim sirovinama su od izuzetnog značaja, ali ova oblast predstavlja izazov u pronalaženju održivog modela razvoja, uz stroge standarde zaštite životne sredine“, istakao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, jedan od prioriteta resora sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima, naglašavajući da je već sproveden značajan dio aktivnosti na kreiranju regulatornog okvira.

Navodi se da je pripremljena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju naftnih skladišta u državnom vlasništvu, na terminalu u Baru, radi skladištenja rezervi goriva.

„Pored rekonstrukcije terminala u Baru, u planu su i investicije u modernizaciju skladišta u Bijelom Polju“, kaže se u saopštenju.

Šahmanović je, kako se dodaje, posebno istakao značaj kapitalnih projekata iz oblasti nafte i gasa, naglašavajući njihov potencijalni uticaj na ekonomiju i geopolitičko pozicioniranje Crne Gore.

U vezi sa istraživanjem ugljovodonika, Šahmanović je, kako se navodi, informisao o pripremi javnog poziva za 3D istraživanje crnogorskog podmorja, što bi, kako je rekao, moglo otvoriti vrata razvoju nove industrije koja bi doprinijela ekonomskom razvoju države.

„Saradnja sa kredibilnim partnerima omogućila bi nam sticanje neophodnih podataka o potencijalima u ovoj oblasti, jer smo svjesni da Crna Gora ne može sama finansirati ovako složena istraživanja“, dodao je Šahmanović.

On se, kako je saopšteno, osvrnuo i na prednosti projekta jadransko-jonskog gasovoda, ističući da Crna Gora od tog projekta može ostvariti značajne benefite, poput prihoda od putarine za prolazak gasa, mogućnosti eksploatacije nalazišta u Jadranu, te diversifikacije energenata i smanjenja upotrebe konvencionalnih fosilnih goriva.

Meken je naglasila važnost balansa između razvoja energetskih resursa i zaštite životne sredine, i da dobre prakse iz Ujedinjenog Kraljevstva mogu biti od koristi u tom pogledu.

