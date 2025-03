Šahmanović: Cilj da cijena struje ostane stabilna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Vlade je da cijena električne energije u narednom periodu ostane stabilna i da eventualne promjene ne budu teret za građane, poručio je ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Šahmanović prisustvovao sjednici Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), gdje je sa predstavnicima menadžmenta, između ostalog, razgovarao o mjeri subvencionisanja računa za struju, koja je uvedena početkom godine usljed regulatornih korekcija.

On je kazao da je nastavak te mjere u interesu građana i da će Vlada nastaviti da prati situaciju i reaguje u skladu sa potrebama društva.

„Predlažem da se ozbiljno razmotri nastavak subvencija, sa fokusom na najugroženije potrošače, ali i sve one kojima takva podrška znači očuvanje životnog standarda. Naš cilj je da cijena električne energije ostane stabilna u narednom periodu i da eventualne promjene ne budu teret za građane. O tome ćemo odlučivati odgovorno i u skladu s ekonomskom realnošću i interesima domaćinstava“, kazao je Šahmanović.

On je podsjetio da se kroz novi Zakon o energetici prvi put sistemski rješava pitanje energetskog siromaštva, te uvode mehanizmi koji omogućavaju bolju institucionalnu zaštitu najranjivijih građana.

Šahmanović je podvukao važnost nastavka ključnih investicija koje su u skladu sa Zelenom agendom, naročito u oblasti obnovljivih izvora energije, skladištenja energije putem baterijskih sistema i izgradnje druge žile podmorskog kabla između Italije i Crne Gore, koji predstavlja strateški projekat za elektroenergetski sistem države.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, rekao je da sinergija sa Ministarstvom omogućava bržu i efikasniju realizaciju strateških ciljeva kompanije, dok je izvršni direktor Ivan Bulatović naveo da se svi kapitalni projekti sprovode u interesu države i građana.

Šahmanović je poručio da će Ministarstvo nastaviti da prati razvojne politike EPCG i pruža punu podršku u donošenju odluka koje su u skladu sa strateškim ciljevima energetske politike Crne Gore.

