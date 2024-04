Sagledaće načine nastavka akcije ograničavanja cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će, nakon dublje analize, sagledati moguće načine nastavka akcije Limitirane cijene, koja traje do 31. maja, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta Evropa sad, Tonćija Janovića, da li je akcija ograničenja marži dala očekivane rezultate, kazao da su u Vlada zadovoljni akcijom, ali i da zadovoljstvo postoji i kod građana.

„Nakon analiza, naći ćemo način da se akcija nastavi, iako je ona u prvobitnoj mjeri bila limitirana na dva mjeseca, odnosno do 31. maja, jer smo htjeli da vidimo efekte. Tokom maja ćemo, nakon dublje analize, donijeti odluku na koji način da to nastavimo“, rekao je Gjeloshaj.

On je dodao da od građana dobijaju inpute i ideje u vezi sa tim šta bi još moglo akcijom da se obuhvati, što će dodatno analizirati.

Gjeloshaj je naveo i da svi trgovački lanci poštuju Vladinu odluku i da je samo u jednom slučaju morala da interveniše nadležna inspekcija.

Na sajtu Vlade objavljena je lista sa preko 500 artikala i tabelarni prikaz cijena prije i poslije akcije, sa procentom pojeftinjenja.

Gjeloshaj je, u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Građanskog pokreta URA, Miloša Konatara, u vezi sa ukidanjem akcije Stop inflaciji, kazao da tu nije bilo nikakve politike.

„Što se tiče ovih odluka da ne nastavimo akciju Stop inflaciji, to su bile moje odluke i tu niko nije uticao, niti može da utiče“, rekao je Gjeloshaj.

Akcija Stop inflaciji je, kako je naveo, obuhvatala stotinjak artikala, što je bio dogovor, odnosno molba trgovinama. Ova Vladina odluka je, prema njegovim riječima, obavezujuća i treba da je kontroliše Tržišna inspekcija, jer ako se ne sprovede, neko može da ima sankcije.

„Na ukupnu infaciju ni ova odluka ne može da utiče, kao što nije ni akcija Stop inflaciji nije uticala. Ja bih volio da možemo da kontrolišemo inflaciju u državi, ali neke druge okolnosti utiču na to“, zaključio je Gjeloshaj.

