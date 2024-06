Sa sindikatima potpisan predlog kolektivnog ugovora

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica EPCG Solar gradnje, Valerija Saveljić, i menadžment te kompanije, danas su sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata potpisali usaglašeni tekst predloga kolektivnog ugovora.

Iz kompanije je saopšteno da će kolektivni ugovor, shodno zakonskoj proceduri, uskoro biti dostavljen Odboru direktora EPCG Solar gradnja na davanje saglasnosti za usvajanje.

Nakon toga, kolektivni ugovor će i zvanično stupiti na snagu.

Iz EPCG Solar gradnja su poručili da nastavljaju putem daljeg napretka firme, a osnova za to su zadovoljni radnici.

“Želimo da poručimo da ćemo nastaviti putem napretka, odgovornosti i brige za radnike, pokazujući da smo kompanija koja je društveno odgovorna, a čiji cilj jesu prije svega zadovoljni radnici, a najbolji pokazatelj zadovoljstva naših radnika i uspješnosti rukovodstva EPCG Solar gradnja su ugrađeni megavati solarnih elektrana, gdje smo, bez lažne skromnosti lider, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu”, zaključuje se u saopštenju.

