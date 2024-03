Sa predstavnicima Svjetske banke o mogućnostima saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Svjetske banke otvoreni su da podrže Univerzitet Crne Gore u konkretizaciji realizacije projekta za dekarbonizaciju crnogorskog energetskog sektora, saopšteno je na sastanku predstavnika dvije institucije.

Rektor Univerziteta, Vladimir Božović i viši specijalista za oblast energetike u Svjetskoj banci, Yuriy Myroshnychenko, sastali su se sa saradnicima u okviru posjete delegacije Svjetske banke Crnoj Gori povodom realizacije projekta za dekarbonizaciju energetskog sektora.

„Na Univerzitetu smo zainteresovani za obezbjeđivanje dodatnih, vanbudžetskih sredstava za infrastrukturne intervencije na Univerzitetu, te uvećanje energetske efikasnosti kroz koncept zelenog univerziteta“, kazao je Božović na sastanku.

On je predstavio Univerzitet kao najstariju visokoškolsku instituciju koja ove godine slavi jubilej – 50 godina rada, a infrastrukturne objekte ima u Podgorici, Cetinju, Baru, Kotoru, Nikšiću, Herceg Novom, Beranama i Bijelom Polju.

Božović je ukazao na kontinuirane napore Univerziteta da unapređuje uslove rada za najmnogobrojniju studentsku zajednicu u Crnoj Gori.

Myroshnychenko je rekao da je za realizaciju projekta, koji treba da podrži Crnu Goru u dekarbonizaciji energetskog sektora, važan analitički i strateški pristup, te da su na samom početku preduzimanja potrebnih koraka.

“Univerzitet Crne Gore, u skladu sa ulogom koju ima, kao najstarija visokoškolska obrazovna institucija, nastoji da da svoj puni doprinos efikasnijoj upotrebi prirodnih resursa, smanjenju zagađenja, održavanju biodiverziteta, rješavanju klimatskih promjena, kao i da, kroz lični primjer, jača društvenu odgovornost”, navodi se u saopštenju.

