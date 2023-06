Sa NLB bankom potpisana nova kreditna linija vrijedna milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je sa NLB bankom Podgorica kreditnu liniju od milion EUR, koja će dalje biti na raspolaganju preduzećima koja vode žene u Crnoj Gori.

“Nova kreditna linija predstavlja nastavak uspješno realizovanog prvog kredita od dva miliona EUR, koji je obezbijeđen banci kada se prvi put pridružila programu Žene u biznisu”, navodi se u saopštenju EBRD-a.

Ugovor o novoj kreditnoj liniji potpisan je na marginama regionalne konferencije Žene u biznisu, koju je u Podgorici organizovala EBRD. Konferencija je okupila partnerske finansijske institucije, donatore, preduzetnice, eksperte i druge zainteresovane učesnike, kako bi razgovarali o daljoj podršci ženskom preduzetništvu.

Konferencija je organizovana u okviru jednog od vodećih EBRD programa Žene u biznisu, koji na Zapadnom Balkanu podržava Švedska.

“Finansijske institucije iz cijelog Zapadnog Balkana su predstavile svoje krajnje korisnice programa – mala i srednja preduzeća kojima upravljaju žene ili su u vlasništvu žena, kojima su ujedno dodijeljene nagrade, te je na taj način uvažen i prepoznat njihov rad i doprinos sveukupoj ekonomskoj inkluziji žena”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, organizovan je i glavni panel na kojem su govorili bankari i eksperti, a koji je bio fokusiran na ulogu finansijskog sektora u najčešćim oblicima finansiranja zasnovanog na rodnoj ravnopravnosti.

EBRD direktorica za sektor finansijskih institucija za zemlje Zapadnog Balkana i istočnu Evropu, Aleksandra Vukosavljević, rekla je da im predstavlja zadovoljstvo što nastavljaju čvrstu saradnju sa NLB bankom u Podgorici.

“Nova kreditna linija NLB-u će pomoći u jačanju konkurentnosti lokalnih preduzeća kojima rukovode žene, stvoriti više mogućnosti za zapošljavanje i ojačati inkluzivni rast u sektoru malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori”, rekla je Vukosavljević.

EBRD program Žene u biznisu je sveobuhvatan program koji pomaže malim i srednjim preduzećima koja vode žene da imaju pristup finansijskim i poslovnim savjetima koji su prilagođeni njihovim potrebama.

Savjetodavne usluge na Zapadnom Balkanu trenutno podržava Švedska putem grantova Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Krediti EBRD-a se daju lokalnim partnerskim bankama i mikrokreditnim finansijskim institucijama, koje zauzvrat obezbjeđuju ciljane kredite kompanijama koje su u vlasništvu ili kojima rukovode žene u preko 20 zemalja, uključujući i šest tržišta Zapadnog Balkana.

Šefica Sida-ine jedinice za Zapadni Balkan i Tursku, Marija Melbing, saopštila je da je Sida ponosna na partnerstvo sa EBRD-em kroz program Žene u biznisu, koji pomaže njegovanju održivog ekosistema za preduzetništvo na Zapadnom Balkanu.

Program se pokazao ključnim u pomaganju ženama da iskoriste ovaj potencijal, a istovremeno im je olakšao pristup prilagođenom savjetovanju i finansiranju od partnerskih finansijskih institucija čiji je kapacitet za dalje pozajmljivanje ovom segmentu, takođe osnažen.

Mala i srednja preduzeća predvođena ženama i dalje se suočavaju sa preprekama u pristupu finansijama u zemljama u koje EBRD ulaže, uključujući Crnu Goru.

Na njih se obično gleda kao na neprovjeren segment i stoga im lokalne komercijalne banke u nedovoljnoj mjeri pružaju usluge.

Da bi se to pitanje riješilo, EBRD program Žene u biznisu operativan je na Zapadnom Balkanu od 2014. godine.

Do kraja prošle godine, kroz program je isplaćeno 74 miliona EUR finansijskih sredstava za približno šest hiljada žena preduzetnica.

Pored Sida-e, ovaj program su ranije podržali Italija i Luksemburg. Uz donatorsku podršku, Žene u biznisu su takođe realizovale preko 600 savjetodavnih projekata i obučile preko 900 žena na Zapadnom Balkanu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS