Rusi i dalje najveći investitori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveći strani investitori u Crnoj Gori za period januar-maj ove godine su ruski državljani, koji su investirali 52,5 miliona EUR, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Najviše novca su uložili u kupovinu nekretnina 28,9 miliona EUR, u preduzeća i banke u Crnoj Gori 12,3 miliona EUR, a u interkompanijski dug – pozajmice svojim preduzećima u Crnoj Gori 13,2 miliona EUR, pišu Vijesti.

Ovo potvrđuje da bez obzira na narušene diplomatske odnose između Crne Gore i Rusije, zbog ukrajinske krize i uvođenja sankcija Rusiji, ruski državljani i dalje u velikom broju dolaze u Crnu Goru i donose svoj kapital da investiraju.

Da je tako, pokazuje i podatak da je Crna Gora za period januar-jun ove godine izdala 21,5 hiljada radnih dozvola strancima, od čega se na državljane Rusije odnosi 7,41 hiljada ili 34,3 odsto ukupnog broja.

Investitori iz Rusije imaju vrlo mali odliv investicija iz Crne Gore za razliku od drugih. Na investiranih 52,5 miliona EUR, ruski građani su u ovih pet mjeseci iz Crne Gore povukli 11 miliona EUR, većinom kroz prodaju nekretnina za šest miliona.

Drugi po vrijednosti investitori su građani i preduzeća iz Srbije, koji su investirali 48 miliona EUR, od čega najviše u kupovinu nekretnina 26,1 milion EUR, 10,5 miliona EUR u pozajmice svojim firmama u Crnoj Gori i 8,2 miliona investicionih ulaganja u preduzeća i banke registrovane u Crnoj Gori.

Investitori iz ove susjedne države su u istom periodu iz Crne Gore povukli 25,3 miliona EUR, najviše kroz prodaju nepokretnosti, 12,4 miliona EUR.

Na trećem mjestu nalaze se investitori iz Švajcarske, koji su za ovih pet mjeseci u Crnu Goru investirali 39 miliona EUR.

Oni su najviše ulagali kroz pozajmice svojim firmama u iznosu od 27,2 miliona EUR, direktne investicije u kompanije i banke vrijedile su 6,6 miliona, a u kupovinu nekretnina 5,1 milion EUR.

Investitori iz ove zemlje su u istom periodu iz Crne Gore povukli 17,7 miliona EUR, od čega najviše, 10,5 miliona, kroz prodaju – smanjenje udjela u preduzećima i bankama registrovanim u Crnoj Gori.

Na četvrtom mjestu po vrijednosti direktnih stranih investicija su građani i firme iz Turske sa ulaganjem od 32,1 milion EUR. Oni su najviše trošili na kupovinu nekretnina 21,6 miliona EUR, a zatim na pozajmice svojim firmama u Crnoj Gori devet miliona EUR, dok su 815 hiljada EUR uložili u kompanije i banke.

Investitori iz ove države imali su najveći odliv investicija iz Crne Gore u vrijednosti od 31,8 miliona EUR, pa je njihov uticaj u neto prilivu stranih investicija svega 300 hiljada.

Turski građani i firme najviše novca su odlili iz Crne Gore kroz prodaju udjela u firmama od 18 miliona EUR, kao i povraćaju pozajmica od 12 miliona EUR.

Tek na petom mjestu po visini stranih investicija nalazi se neka država koja je članica Evropske unije (EU), a to je Njemačka sa 28,3 miliona EUR.

Građani i firme iz ove zemlje najviše novca su investirali u kupovinu nekretnina 18,5 miliona EUR, 5,6 miliona u domaća preduzeća i banke i četiri miliona u pozajmice svojim firmama koje posluju u Crnoj Gori.

Investitori iz ove zemlje imali su i odliv investicija u vrijednosti 9,7 miliona EUR, od čega se 7,6 miliona odnosi na povlačenje novca iz domaćih preduzeća i banaka.

Nakon ove velike petorke po investicijama u Crnu Goru slijedi Kipar sa 24 miliona EUR, Ujedinjeni Arapski Emirati sa 19,8 miliona, Sjedinjene Američke Države 18,9 miliona i Austrija sa 13,5 miliona EUR.

Na desetom mjestu se nalaze investicije iz Ukrajine od 9,4 miliona, od čega je u kupovinu nekretnina uloženo 8,6 miliona.

Za ovih šest mjeseci zabilježene su investicije iz 45 rangiranih država ili teritorija, a najmanje novca iz Jordana 308 hiljada EUR, Slovačke 315 hiljada, Monaka 362 hiljade, Moldavije 365 hiljada, Malezije 400 hiljada, Bugarske 408 hiljada.

