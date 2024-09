Rožaje važan oslonac za održivi razvoj sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rožaje su važan oslonac za uspostavljanje održivog razvoja sjeverne regije, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je u čestitki rukovodstvu i građanima Rožaja povodom 30. septembra, Dana opštine, rekao da je završetak rekonstrukcije vitalne regionalne saobraćajnice i upravo raspisan tender za izgradnju obilaznice, tek početak investicionog zamaha.

„Unaprijeđen tranzit dobara i ljudi, omogućiće Rožajcima veću privrednu aktivnost i značajniji uticaj na nacionalnu ekonomiju. Šumski, hidro, energetski i agro potencijali planinskog kraja, daleko prevazilaze potrebe Opštine i sjajna su osnova za ekonomski napredak lokalne zajednice”, rekao je Spajić.

Od posebnog je značaja i, kako je dodao, završetak radova na Štedimu i Hajli.

„Uvjeren sam da ćemo ambicioznim planovima i zapaženim uspjesima nastaviti saradnju, u cilju ostvarenja naših evropskih ciljeva i jačanja standarda svih građanki i građana“, zaključio je Spajić.

