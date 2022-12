Rovčanin: Nema povećanja cijena struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Nikola Rovčanin, poručio je da neće biti povećanja cijena električne energije građanima.

“Nema povećanja cijena električne energije građanima”, napisao je Rovčanin na svom Facebook profilu.

Iz Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) saopšteno je ranije da ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od snabdjevača, odnosno Elektroprivrede, račun za domaćinstva će u januaru naredne godine ostati na gotovo istom nivou kao u ovoj.

