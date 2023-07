Rezultati banaka podstakli rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle, najviše u finansijskom sektoru, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima banaka.

Dow Jones ojačao je 1,06 odsto na 34.951 bod, dok je S&P 500 porastao 0,71 odsto na 4.554 poena, a Nasdaq indeks 0,76 odsto na 14.353 boda.

Pritom je najviše porastao S&P 500 indeks bankarskog sektora, 1,9 odsto, pa je dostigao najvišu vrijednosti od početka marta, kada je taj sektor uzdrmala propast nekoliko banaka, prenosi Hrportfolio.

Morgan Stanley, Bank of America, Bank of New York Mellon i niz drugih banaka objavile su bolje kvartalne poslovne rezultate nego što se očekivalo.

Okruženje s povišenim kamatnim stopama, stabilnim tržištem rada i rastom ekonomije, pogoduje poslovanju banaka.

„Sve banke, koje su objavile rezultate, ostvarile su veću dobit i veće prihode nego što se očekivalo. Analitičari su smanjili procjene, pa su banke uspjele pozitivno da iznenade”, rekao je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

Osim bankarskog sektora, snažno je porastao i tehnološki, 1,3 odsto, pri čemu je cijena dionice Microsofta skočila gotovo četiri odsto, na rekordne vrijednosti.

Pozitivno je na tržište uticao i podatak o daljem rastu potrošnje na malo, ali sporijem nego što se očekivalo.

To znači da bi inflatorni pritisci mogli dodatno da oslabe i da bi američka centralna banka uskoro mogla završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Očekuje se da će banka ovoga mjeseca još jednom povećati kamate za 0,25 procentnih poena i da će to biti posljednje povećanje u ciklusu, koji traje već više od godinu.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,64 odsto na 7.453 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,35 odsto na 16.125 poena, a pariski CAC 0,38 odsto na 7.319 bodova.

(kraj) jlb

