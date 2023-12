Revitalizovati saobraćajnu povezanost sa Italijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Italija su bliske u mnogim aspektima, a preduslov pune valorizacije geografske povezanosti je revitalizacija saobraćajnih konekcija između tih država, poručeno je na sastanku ministra finansija Novice Vukovića i ambasadorke Italije u Crnoj Gori Andreine Marsele.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, na sastanku je ocijenjeno da dvije države njeguju tradicionalne prijateljske odnose, koje karakteriše sadržajna i raznovrsna saradnja u gotovo svim aspektima javnog i privrednog djelovanja.

Marsela istakla je važnost uspostavljanja redovnih avio linija i snaženja saobraćajne povezanosti između dvije zemlje, kao preduslova daljeg turističkog, investicionog i uopšte ekonomskog umrežavanja, kao i očuvanje predvidivosti poslovnog ambijenta iz ugla stabilnosti zakonodavnog okvira.

Vuković je naglasio značaj razvojne komponente budžeta za narednu godinu, kojim je u fokus stavljen razvoj sjevera i podrška zrelim projektima koji su od kapitalnog značaja za ubrzanje ekonomskog rasta i razvoja.

Kako je rekao, podrška parterskih zemalja, poput Italije, sa kojom se uspješno realizuju projekti iz gotovo svih strateški prepoznatih oblasti, posebno je dragocjena iz ugla interesovanja kredibilnih investitora koji bi svoje uspješne biznise proširili i na teritoriju naše zemlje.

“Sagovornici su se saglasili u ocjeni da je nastavak saradnje u domenu energetike i postavljanja drugog elektroprenosnog podzemnog kabla, razvojna šansa za Crnu Goru koja zaokruživanjem ovog projekta u punom smislu postaje energetsko čvorište regiona i energetska spona Zapadnog Balkana sa EU”, kaže se u saopštenju.

