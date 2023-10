Renomirana indijska klinika zainteresovana za Bolnicu Meljine i Institut

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Renomirani indijski zdravstveni institut, Asian Cancer Institute – Cumballa Hill Hospital, zainteresovan je za investiranje u crnogorski zdravstveni sistem, kroz saradnju sa Bolnicom Meljine i Institutom „Simo Milošević“, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović, razgovarao je sa predstavnicima tog indijskog zdravstvenog instituta, na čelu sa glavnim izvršnim direktorom Rahulom Bajpaiom, te članovima menadžmenta te ustanove Ramakantom Krishnaji Deshpandeom, Hridayom Rajiv Thakkerom, kao i njihovim zastupnikom za region Zapadnog Balkana, Savom Jasnićem, o mogućnostima saradnje i razvoja projekata u zdravstvu.

„Menadžment priznatog instituta saopštio je da je zainteresovan za investiranje u zdravstveni sistem Crne Gore, prvenstveno kroz saradnju sa Bolnicom Meljine i Institutom „Simo Milošević“, kako putem angažovanja njhovog stručnog medicinskog kadra, tako i mogućim učešćem u upravljanju i vlasničkoj strukturi tih ustanova“, navodi se u saopštenju.

Damjanović je kazao da ga izuzetno raduje zainteresovanost međunarodnog kredibilnog zdravstvenog subjekta za ulaganje u crnogorski zdravstveni sistem, naročito za dvije veoma važne ustanove, za koje Vlada nastoji da nađe najodrživiji i najprofitabilniji model poslovanja, a koje imaju značaj ne samo za Crnu Goru, već kojima povjerenje ukazuju i zemlje razvijenog evropskog tržišta.

Damjanović je naveo da i pored finansijski i tehnički otežanih okolnosti u kojima se nalaze te ustanove, one i dalje baštine stručan kadar, koji bi uz odgovorno upravljanje, eskpertsku pomoć svjetskog ranga i strateško investiranje, mogao biti temelj razvoja budućnosti zdravstva i zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

Tokom konstruktivnog razgovora, zajednički je konstatovano da bi buduća saradnja bila na obostranu dobrobit, rezultirajući efikasnijom uslugom zdravstvenog sistema Crne Gore, većom operativnošću i kliničkom izvrsnošću svjetskog nivoa.

„To bi, kako je ocijenjeno, omogućilo pacijentima u Crnoj Gori, ne samo da dobiju adekvatnu i pristupačnu zdrvastvenu zaštitu, već bi apsultno umanjilo potrebu traženja ljekarske pomoći naših građana u inostranstvu“, rekli su iz Ministarstva finansija.

Predstavnici indijske klinike sa kojima je razgovarao Damjanović, kazali su da su veoma zainteresovani za ekspanziju na tržište Zapadnog Balkana, kao i da ga studiozno obilazi tim njihovih ljekara, uz ocjenu da je utvrđeno odsustvo specijalizovanih klinika, naročito onkoloških, zdravstvenih eksperata i određenih medikamenata.

Indijski ljekari sa kojima je danas razgovarao Damjanović saopštili su da su prije Crne Gore obišli Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da upravo Crnu Goru vide kao strateškog partnera za cijeli region.

„Stoga je dogovoreno da se organizuje obilazak pomenutih crnogorskih zdravstvenih ustanova za koje su izrazili veliku zainteresovanost i sastanak koji bi uključivao ministartsva zdavlja i ekonomskog razvoja i turizma“, dodaje se u saopštenju.

Asian Cancer Institute – Cumballa Hill Hospital jedan od najprestižnijih zdravstvenih instituta u Indiji, poznat po medicinskoj ekspertizi, naročito u oblasti onkologije i najsavremenije opremljenim objektima, pruža zdravstvenu zaštitu, u skladu sa najvišim internacionalnim standardima i inovacijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS