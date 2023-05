Rekordan izvoz robe u prvom kvartalu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvom kvartalu ostvaren je rekordan izvoz robe u iznosu od 226,8 miliona EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Prema podacima Centralne banke (CBCG), izvoz robe iz Crne Gore je dostigao rekord od kada se mjeri i za prvi kvartal iznosi 226,8 miliona EUR. Poređenja radi, u prvom kvartalu 2019. izvoz robe je iznosio 101 milion EUR, 2020. godine 95 miliona EUR, 2021. godine 108 miliona EUR, a prošle godine 216 miliona EUR“, napisao je Abazović na svom Twitter nalogu.

On je naveo da pored rekordnog prihoda od turizma, koji predstavlja izvoz usluga, rekordan izvoz robe dokazuje da se ekonomija Crne Gore kreće sigurnim putem.

„Evo najboljeg primjera kako se sa suzbijanjem korupcije i kriminala, eliminacijom monopola i rušenjem tajkunsko-kumovske ekonomije stvara bolja distrubucija pravde. Samim tim rastu i svi ekonomski parametri u zemlji“, rekao je Abazović.

On je kazao da idu dalje, podižu životni standard i grade državu u kojoj će biti privilegija živjeti.

„Hrabro – na pravom smo putu“, poručio je Abazović.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović je, reagujući na te podatke, kazao da ekonomski parametri jasno pokazuju da idemo krupnim koracima naprijed.

„Svi segmenti ekonomije su neuporedivo bolji nego svih prethodnih godina. Veće plate i penzije su realnost jer ih baziramo na zdravoj ekonomiji“, napisao je Đurović na Twitteru.

