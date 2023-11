Rekordan broj izlagača na ovogodišnjoj Maslinijadi

Bar, (MINA-BUSINESS) – Tradicionalna turističko-poljoprivredna manifestacija Maslinijada danas će biti svečano otvorena pod sloganom Maslina je ime Bara.

Predsjednik Skupštine Udruženja maslinara Bara,

Suljo Mustafić, kazao je za TVCG da posjetioce tokom vikenda očekuje bogat kulturno-zabavni program koji će istaći dušu Starog Bara, a prijavljen je i rekordan broj izlagača, prenosi portal RTCG.

“Danas i sjutra su ta dva glavna izlagačka dana i naravno u skladu sa vremenskim prilikama, a danas je nešto promjenljivo vrijeme, ali sjutra će sigurno biti jako lijep dan, bar prema prognozi meteorologa”, rekao je Mustafić.

On je kazao da očekuju više hiljada ljudi u Starom Baru i naravno da će kao i uvijek biti i dobre zabave i lijepog druženja.

