Reklamni panoi naše destinacije na preko 300 lokacija širom Pariza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je realizovala Out of Home kampanju u okviru koje su postavljeni reklamni panoi na preko 300 lokacija širom Pariza.

Na panoima su prikazani atraktivni predjeli Crne Gore, a upečatljiv vizual je sadržao i QR kod, koji je sve zainteresovane vodio na francusku verziju zvaničnog web portala NTO.

Osim toga, objavljen je članak na jednom od najuticajnijih portala za putovanja EasyVoyage, u kojem se opisuje jedinstvena priroda naše zemlje.

Autori članka čitaocima predlažu desetodnevni program kako bi se upoznali sa raznolikom turističkom ponudom destinacije.

“Desetodnevna avantura po Crnoj Gori započela je obilaskom Podgorice, Skadarskog jezera, zatim Lovćena i Kotora. Pošto smo obišli dio obale i uživali na nekoliko plaža, uputili smo se ka Durmitoru i rijeci Tari, uz nezaobilazni rafting. Nakon ovog adrenalinskog doživljaja, obišli smo Biogradsku goru i njenu jedinstvenu prašumu”, navodi se u članku.

EasyVoyage je jedan od lidera u Francuskoj za posredovanje u svijetu turizma koji nudi praktične sadržaje, kao i servise u cilju pronalaska najbolje ponude za letove, smještaj, boravak i slično.

Informacije su dostupne korisnicima besplatno, kako bi im se omogućilo da izaberu ponudu koja im najviše odgovara.

Efekti realizovane kampanje ogledaju se u broju dostignutih krajnjih korisnika, a procjena je da će taj broj iznositi preko 650 hiljada za EasyVoyage i preko tri miliona kada su u pitanju reklamni panoi.

Imajući u vidu da francusko tržište predstavlja jedno od prioritetnih tržišta, koje bilježi rast u broju ostvarenih dolazaka turista i noćenja, NTO će intezivno raditi na promociji destinacije u Francuskoj.

Prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku Monstat za ovu godinu, od početka godine zaključno sa julom, ostvaren je rast od 33,43 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je broj noćenja veći 36,06 odsto.

U nastavku promotivnih aktivnosti, NTO će učestvovati na najznačajnijem međunarodnom sajmu turizma u Francuskoj – IFTM Top Resa 2023, koji će se održati u oktobru.

Elektronski članak je dostupan na sljedećem linku:

https://www.easyvoyage.com/news/article-2296?p=1

