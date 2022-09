Regionalni CBCG Fintek Hakaton u oktobru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG), u saradnji sa ICT Cortexom i Udruženjem banaka, drugu godinu zaredom organizuje međunarodnu CBCG Fintek konferenciju i CBCG Fintek Hakaton, takmičenje u oblasti primjene finansijskih tehnologija.

Hakaton će, kako je saopšteno iz CBCG, biti održan od 7. do 9. oktobra u online formatu.

Tema hakatona je Upoznaj svog klijenta – jednostavno i sigurno, odnosno Know Your Customer (KYC) – Easy and Secure, na koju treba odgovoriti idejom i programerskim rješenjem kojim bi ovaj jednostavan i siguran metod identifikacije, dodatno omogućio brži i jednostavniji pristup građanima/klijentima u korišćenju usluga i servisa, kako privatnog tako i javnog sektora.

“KYC predstavlja osnovu mnogih digitalnih usluga koje su već u upotrebi, pri čemu smanjuje troškove, povećava pogodnosti i brzinu korišćenja, bez ugrožavanja sigurnosti i privatnosti korisnika”, rekli su iz CBCG.

KYC proces već je osnova mnogih digitalnih usluga, kao što su otvaranje bankarskih računa, potvrđivanje transakcija, upravljanje kreditima, usluge e-Uprave, usluge osiguranja i potpisivanje dokumenata.

„Od takmičarskih timova se očekuje da osmisle ideju i progamersko rješenje sa velikim potencijalom na finansijskim i bankarskim tržištima, zahvaljujući kojima će građani kao krajnji korisnici, imati lakši pristup finansijskim i/ili drugim institucijama. Timovi mogu izabrati postojeći, ili potpuno novi pristup implementaciji KYC-a“, navodi se u saopštenju.

Takmičenje je otvoreno za timove iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Žiri će od pristiglih prijava odabrati pet timova koji će dobiti mogućnost da se takmiče za nagrade.

CBCG će nagraditi najbolji tim novčanom nagradom od 12 hljada EUR, dok će kompanija Mastercard najbolje rješenje iz Crne Gore nagraditi sa tri hiljade EUR.

Prijave za CBCG Fintek Hakaton, kao i sve potrebne informacije o uslovima takmičenja su od danas dostupne na:

https://taikai.network/en/cbcg/hackathons/fintechhackathonmontenegro/overview?token=KBX8RAB6T4PCTJSR

Ceremonija otvaranja hakatona će biti održana 7. oktobra, u sklopu CBCG Fintek konferencije Uloga finteka u demokratizaciji finansijskog okruženja, na kojoj će osim predstavnika centralnih banaka Evrope i Azije, međunarodnih fintek kompanija, učestvovati i Evropska banka za obnovu i razvoj, kompanija Mastercard, kao i crnogorski bankarski i ICT sektor.

„CBCG organizacijom fintek konferencije i hakatona nastoji da promoviše i podstakne inovacije u domenu finansijskih tehnologija, te da i na ovaj način doprinese unapređenju digitalnih, prvenstveno bankarskih i platnih servisa“, zaključuje se u saopštenju.

