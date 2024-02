REGAGEN posjetili članovi MEDREG-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Mediteranskog udruženja regulatora za električnu energiju i gas (MEDREG) posjetili su crnogorsku Regulatornu agenciju za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), u okviru niza planiranih posjeta regulatorima sa Balkana koji su članovi te asocijacije.

REGAGEN su posjetili predsjednik Predsjedništva Abdellatif Bardach, direktor Sekretarijata Hasan Ozkoc i zamjenik direktora Sekretarijata Bardhi Hoxha.

“Na sastanku je predstavljena dinamika rada na pripremi izvještaja koji se predaje Evropskoj komisiji (EK) i dogovorene okvirne teme koje će osnažiti osnovne ciljeve ove asocijacije, poput regionalne integracije tržišta električne energije, poboljšanja uslova za investicije u infrastrukturu i promovisanja zaštite potrošača. Diskutovane su i aktuelne obaveze koje regulatori Balkana ispunjavaju u skladu sa dinamikom i rokovima definisanim od EU i Energetske zajednice”, navodi se u saopštenju.

MEDREG je asocijacija koja sada broji 28 članica, a među osnivačima 2006. godine bila je REGAGEN.

