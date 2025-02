Reforma radnog zakonodavstva ključna za usklađivanje sa EU standardima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članovi Socijalnog savjeta danas su jednoglasno podržali izmjene i dopune Zakona o radu, koje predstavljaju važan korak ka daljem usklađivanju radnog zakonodavstva sa EU standardima.

Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić, predstavila je na sjednici izmjene i dopune Zakona o radu, koje predstavljaju važan korak ka daljem usklađivanju radnog zakonodavstva Crne Gore sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim standardima rada.

Nišić je rekla da su predložene izmjene i dopune Zakona o radu jedno od mjerila za zatvaranje Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, što će značajno doprinijeti nastavku evropskih integracija Crne Gore.

“U predmetni zakon implementiraće se Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta o ravnoteži između privatnog i poslovnog života roditelja i pružatelja njege, kao i Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uslovima u EU. Takođe, zakon će biti usklađen sa Okvirnim sporazumom o radu na daljinu iz 2001. godine i Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola, u cilju ostvarivanja prava iz radnog odnosa“, navela je Nišić.

Iz Ministarstva je saopšteno da je jedan od ključnih ciljeva reforme unapređenje radnih uslova kroz postizanje bolje ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenih roditelja i pružalaca njege, povećanje transparentnosti i predvidivosti radnih odnosa, kao i fleksibilnije uređenje rada, posebno kroz mogućnost rada van prostorija poslodavca.

“Te izmjene doprinose modernizaciji radnog zakonodavstva i unapređenju uslova rada u skladu sa savremenim evropskim standardima, što će imati pozitivan uticaj kako na zaposlene, tako i na poslodavce”, rekla je Nišić.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga nastavlja, kako su kazali, kontinuiran dijalog sa socijalnim partnerima i svim relevantnim akterima kako bi se osiguralo kvalitetno sprovođenje novih zakonskih rješenja i poboljšali uslovi rada u Crnoj Gori.

