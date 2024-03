Redžepagić i Radović dobitnice priznanja PRO PR Globe Award

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Dobitnici PRO PR Globe Award priznanja iz Crne Gore su vlasnica PR agencije OR, Nina Redžepagić i rukovoditelj odjela za PR, marketing i komunikacije u Lovćen banci, Slađana Radović.

Ta priznanja su u petak veče dodijeljena u Beogradu u sklopu PRO PR konferencije.

Dobitnike nominuju bivši dobitnici ovog priznanja, ali i dobitnici članovi četiri svjetska komunikaciona udruženja: Udruženje za odnose s javnošću i komunikaciju /Public Relations and Communications Association/ (PRCA), Međunarodno udruženje za odnose s javnošću /International Public Relations Association/ (IPRA), Međunarodna organizacija za komunikaciono savjetovanje /The International Consultancy Organisation/ (ICCO), Ovlašteni Institut za odnose s javnošću /Chartered Institute of Public Relations/ (CIPR).

Priznanje su osvojili i iz Slovenije PR menadžer u Porsche Slovenija Sabrina Pečelin, upravna direktorica o28 komunikacione grupe Alenka Vidic Praprotnik i direktor korporativnih komunikacija i održivosti u A1 Slovenija i A1 Srbija, Blaž Ferenc.

Iz Velike Britanije nagradu su dobili izvršna direktorica promjena i inovacija London Borough of Merton, Polly Cziok i direktorica odjeljenja za publiku, komercijalu i digital u Muzeju Viktorija i Alberta, Sophie Brendel, a iz Srbije izvršna direktorica i suosnivačica Chapter 4, Milena Avramović Bjelica, komunikaciona menadžerka Beogradske filharmonije, Jelena Milašinović, vlasnica Kontakta PR Suzana Miličić i direktorica FromA Consulting Ltd, Andrea Brbaklić.

Iz Hrvatske su priznanje osvojili generalni direktor regije Jugoistočne Europe Grayling, Robert Škunca i vođa korporativnih komunikacija Erste bank Croatia, Dario Gabrić, iz Italije glavna direktorica marketinga i direktorica korporativnih komunikacija u zemlji Axpo Italia, Alicia Matilda Lubrani, a iz Bosne i Hercegovine direktor marketinga i korporativnih komunikacija & upravljanja održivošću Nedžad Džudža i vođa marketinga, Klika, Latifa Imamović.

Priznanje su dobili iz Sjeverne Makedonije vođa odjeljenja marketinga i PR-a Stopanske banke Skopje, Ratka Tiricovska, iz Sjedinjenih Američkih Država docent za odnose s javnošću na Univerzitetu Penn State, LaShonda L. Eaddy i glavni direktor za komunikacije Phillip Morris, Travis Parman, a iz Južne Afrike partner i generalni direktor Razor PR, Dustin Chick.

Iz Ukrajine nagradu je dobio direktor Bayka.agency, Sergii Bidenko, iz Irana stručnjak za odnose s javnošću i komunikaciju Power Distribution Company, Tabriz, Mina Nazari, iz Rumunije predsjednica Foruma za međunarodnu komunikaciju, Dana Oancea, iz Španije vođa odjeljenja marketinga Revestech, Rafael Llopis, kao i iz Mađarske suosnivačica Uniomedia PR agencija, Zsófia Balatoni.

Priznanje Vision City uručeno je opštini Golubac iz Srbije, priznanje Vision Manager uručeno je direktoru i suosnivaču VEGA IT, Srbija, Saši Popoviću, Infigo Awards je uručeno osnivaču i glavnom i odgovornom uredniku portala advertiser-serbia.com iz Srbije, Nenadu Daniloviću, Transparency in Communication uručeno je Nacionalnoj akademiji za javnu upravu te se ove godine dodijelilo novo priznanje PRO PR Globe Entrepreneur Awards koje je pripalo izvršnom direktoru i osnivaču ScanQuo iz Velike Britanije, Ryanu Keithu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS