Realno očekivanje da Nikšić ostvari prihode od eksploatacije Bilećkog jezera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Realno je očekivanje da, s obzirom da se dio Bilećkog jezera nalazi na teritoriji Nikšića, ta opština ostvari prihode po osnovu eksploatacije, a u saradnji sa Vladom Crne Gore za to je potrebno naći adekvatan model.

To je saopšteno na sastanku rukovodstva Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i predstavnika Elektroprivrede Republike Srpske (ERS).

“Sagovornici drže da je realno je očekivanje da, uzevši u obzir činjenicu da se dio Bilećkog jezera nalazi na teritoriji Nikšića, ova opština ostvari prihode po osnovu eksploatacije, s tim što je, u saradnji sa Vladom Crne Gore, potrebno naći adekvatan model za tako nešto”, kaže se u saopštenju EPCG.

Kako se navodi, ključne teme razgovora odnosile su se na razmjenu iskustava u pogledu razvojnih planova i tekućih aktivnosti.

“Sagovornici su saglasni oko ocjene da se oba energetska sektora suočavaju sa sličnim izazovima: s jedne strane, nužnost suočavanja sa efektima globalne energetske krize, a sa druge obaveza hvatanja u koštac sa potrebom da se, na fonu iskorišćavanja obnovljivih izvora energije, izvrši energetska tranzicija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se predstavnicima ERS-a se naročito zanimljivim učinilo iskustvo EPCG sa projektom Solari 3000+ i 500+, odnosno planovima za predstojeći Solari 5000+ (70 MW), budući da, kao i EPCG, preferiraju pristup „Proizvodi tamo gdje trošiš“.

U saopštenju se navodi da je na sastanku bilo riječi i o pitanjima od potencijalno obostranog interesa – Bilećko jezero i projekti Hidroelektrane (HE) „Kruševo“ i HE „Boka“.

Iz EPCG su naveli da se govorilo o mogućnostima zajedničkog djelovanja, s posebnim akcentom na potrebu da se i važeće regulative usklade sa potrebama unapređenja energetskog sektora, kao kičme privrednog razvoja svih zemalja u regionu.

Iz EPCG su dodali da se na sastanku razmatralo i stanje na polju trgovine električnom energijom, gdje, kako su ocijenili, postoji ogroman prostor za unapređenje saradnje.

