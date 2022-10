Realizuju projekat Budvanska kartica

Budva, (MINA-BUSINESS) – Opština Budva i lokalna Turistička organizacija realizuju projekat dodjele personalizovanih kartica putem kojih će biti moguće ostvariti popuste i pogodnosti u različitim uslužnim djelatnostima na teritoriji opštine.

Iz TOB-a je saopšteno da projekat realizuju u cilju unapređenja kvaliteta života, poboljšanja standarda građana i građanki Budve i vođeni društveno-odgovornim poslovanjem.

Predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, kazao je da je ta opština prva u Crnoj Gori koja je realizovala projekat Super senior kartica, koji je naišao na izuzetno pozitivne reakcije, ne samo budvanskih penzionera i penzionerki, već svih građana i građanki Budve.

“Izuzetno smo ponosni na taj projekat. Vođeni time, došli smo na ideju da nastavimo u istom pravcu i realizujemo još jedan projekat te vrste u našem gradu. Time smo omogućili Budvankama, Budvanima i svim ljudima koji ovdje duže borave da ostvaruju popuste na proizvode i usluge, po ugledu na najrazvijenije turističke destinacije, kako ne bi snosili teret inače viših cijena u sezoni“, kazao je Božović.

Direktor TOB-a, Nemanja Kuljača, rekao je da su kao društveno-odgovorna organizacija, sa zadovoljstvom uključili u realizaciju ovog projekta u dijelu dizajna, promocije i štampe.

“U narednoj godini planiramo i izradu kartica sličnih karakteristika za turiste“, dodao je Kuljača.

Korišćenjem Budvanske kartice popusti na usluge će se ostvarivati u različitim djelatnostima: zdravstvene i specijalističke ustanove, prodavnice, ugostiteljski objekti, usluge autobuskog i taksi prevoza, a kompletan spisak objekata će biti dostupan na sajtu Opštine Budva i na sajtu TOB-a.

Registracija i preuzimanje kartica će se obavljati u prostorijama Službe menadžera – Mediteranska ulica 8 (TQ Plaza – VI sprat) svakim radnim danom u periodu od deset do 14 sati, a potrebno je sa sobom imati ličnu kartu koja je izdata u FL Budva.

