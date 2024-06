Realizovano 500 hiljada EUR iz paketa EU za BELEN

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva je Berzi električne energije (BELEN) prenijelo sredstva u iznosu od 500 hiljada EUR, dodijeljena kroz paket energetske podrške Evropske unije (EU).

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za elektroenergetiku u Ministarstvu energetike i rudarstva, Zvjezdan Vujović, kazao je da je Vlada na sjednici od 28. marta usvojila Informaciju u vezi sa dodjeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) za održavanje softverskih sistema koji omogućavaju implementaciju dan-unaprijed tržišta u Crnoj Gori.

“Vlada je dala saglasnost Ministarstvu finansija da iznos od 500 hiljada EUR namijeni društvu BELEN u cilju održavanja tih softverskih sistema. Nakon što je Ministarstvo finansija preusmjerilo sredstva u navedenom iznosu, Ministarstvo energetike i rudarstva je izvršilo prenos sredstava BELEN-u”, rekao je Vujović agenciji Mina-business.

U sklopu paketa podrške za prevazilaženje energetske krize, EK je Crnoj Gori dodijelila 30 miliona EUR novčane pomoći.

Jedna od utvrđenih mjera iz akcionog plana za dodjeljivanje direktne budžetske podrške EK Crnoj Gori je izdatak uslovljen obavezom dvogodišnjeg održavanja softverskih sistema, koji omogućavaju implementaciju dan-unaprijed tržišta u Crnoj Gori.

Vujović je objasnio da je dalji razvoj dan-unaprijed tržišta električne energije od strateškog značaja za Crnu Goru i budućeg spajanja crnogorskog sa jedinstvenim evropskim trzistem električne energije i predstavlja ujedno i obavezu iz Poglavlja 15 – Energetika.

Ministarstvo energetike i rudarstva će, prema riječima Vujovića, nastaviti da pruža konkretnu podršku svim energetskim subjektima u svim projektima od značaja za budući razvoj Crne Gore.

