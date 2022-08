Realizovano 127 ideja građana Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad je u prethodnom periodu sproveo čitav niz programa i projekata podrške razvoju preduzetništva u Podgorici, zahvaljujući kojem je 127 sugrađana pokrenulo ili unaprijedilo svoj biznis.

“Kroz pomenuti projekat Glavni grad je uložio sredstva u iznosu 344 hljade EUR. Prijavljeni ostvareni prihodi dobitnika subvencija iznose preko tri miliona EUR, što znači da je svaki uloženi euro, koji je obezbijedio Glavni grad, preduzetnicima donio deset EUR Prihoda”, navodi se u sapštenju.

Glavni grad je, kako je saopšteno iz PG Biroa, podržao preduzetnike iz različitih oblasti – kreativne preduzetnike, žene u biznisu, start up-ove, preduzetnike u starim gradskim jezgrima u Staroj varoši i Draču.

“Ponosni smo na to što danas u Podgorici postoji značajan broj novih kompanija poput salona za njegu i uljepšavanje kućnih ljubimaca, obućarske i krojačka radnje, zanatske pivare, prizvodnje vafli, hostela, galerija, modnih ateljea, frizersko-kozmetičkih salona i mnogih drugih”, rekli su iz Glavnog grada.

Zahvaljujući podršci Glavnog grada otvorena su nova radna mjesta – 141 osoba se zaposlila i time riješila jedno od najvažnijih egzistencijalnih pitanja.

“Unaprijeđena je ekonomska slika našeg grada, a pored toga, zajedno radimo na oživljavanju starog gradskog jezgra i centra grada. Dobitnici subvencija istakli su da im je ovaj vid podrške pomogao da pokrenu novi biznis ili unaprijede postojeći, a mnogima od njih ovo je bio vjetar u leđa da ostvare svoje snove”, navodi se u saopštenju.

Nevena Vukčević iz Salona za njegu i uljepšavanje kućnih ljubimaca, koja je dobila podršku Glavnog grada za razvoj ženskog preduzetništva, kazala je da ne bi uspjela da se izbori sa krizom nastalom usljed pandemije koronavirusa da nije bilo podrške Glavnog grada.

Marija Martinović iz kompanije “Đurašković”, koja se bavi proizvodnjom vafla, imala je priliku da svoje proizvode predstavi na novogodišnjem i proljećnjem Pazaru, zahvaljujući besplatno ustupljenim kućicama Glavnog grada.

“Trenutno smo u potrazi za pravom lokacijom gdje ćemo da plasiramo belgijske vafle i pokretni bar, što će biti jedna nova atrakcija za naš Glavni grad”, rekla je Martinović.

Osnivač zanatske pivare Druid, koja se bavi proizvodnjom piva, Marko Nikičević, naveo je da je podrška Glavnog grada došla u pravo vrijeme.

“Prijavili smo se na konkurs, dobili smo sredstva, i to je bio na neki način vjetar u leđa”, kazao je Nikčević.

Aleksandra Brnović, zahvaljujući podršci Glavnog grada, otvorila je krojačku radnju, i sredstva uložila u opremu za šivenje, što, kako kaže, ne bi mogla sama da obezbijedi.

“Ohrabrila bih sve sugrađane da prate konkurse i prijave se, jer sve je ispalo lako uz podršku Glavnog grada”, poručila je Brnović.

