Realizovan projekat Mladi za zelenu energiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Mladi za zelenu energiju – edukacija i implementacija energetske efikasnosti, trebalo bi da doprinese promociji energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije među mladima, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Energeko.

Ta NVO je, u partnerstvu sa Crnogorskim savezom za tehničku kulturu Politehnika, realizovala projekat, koji je finansijski podržalo Ministarstvo energetike i rudarstva.

Projekat je realizovan u formi radionica koje su obuhvatile oko 100 djece i mladih iz različitih crnogorskih opština.

„Radionice su se fokusirale na praktične primjere i edukativne komplete koji su omogućili učesnicima da se upoznaju s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Kroz ove aktivnosti, mladi su stekli važne vještine i znanja o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine“, navodi se u saopštenju.

Edukacija je sprovedena u osnovnim školama „Vuko Jovović“ u Danilovgradu, „Jugoslavija“ u Baru, „Aleksa Bećo Đilas“ u Mojkovcu, „Štampar Makarije“ u – Podgorici, kao i Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u Bijelom Polju.

„Svaka radionica bila je prilika da se učenici praktično uključe u proces proizvodnje zelene energije, što je dodatno pobudilo njihovo interesovanje za tu temu. Na ovaj način, projekat je ne samo edukovao mlade o energetskoj efikasnosti, već ih je i motivisao da budu aktivni učesnici u zaštiti životne sredine“, navodi se u saopštenju.

Rezultati projekta pokazali su, kako je objašnjeno, da je takav pristup edukaciji izuzetno efikasan, jer su mladi pokazali veliko interesovanje i angažman tokom radionica.

„Kroz praktičan rad i interakciju sa edukativnim kompletima, učenici su usvojili osnovna znanja o obnovljivim izvorima energije i njihovoj primjeni u svakodnevnom životu“, rekli su iz NVO.

NVO Energeko i Crnogorski savez za tehničku kulturu Politehnika planiraju da nastave slične projekte u budućnosti, s ciljem daljeg promovisanja energetske efikasnosti i održivog razvoja među mladima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS