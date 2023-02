Razvoj infrastrukturne mreže među prioritetima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvoj infrastrukturne mreže u skladu sa regulativom za uspostavljanje Trans-evropske mreže, harmonizacija sa propisima EU, podsticanje koridorskog razvoja od luke Bar do Beograda i razvoj intermodalnosti i logistike, ostaju prioriteti Crne Gore, saopštio je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je na ministarskom sastanku za transport Unije za Mediteran, održanom u online formatu, posebno naglasio potrebu za jačanje saradnje sa lukom Bar, glavnom crnogorskom lukom za teretni saobraćaj, jer joj geostrateški položaj obezbjeđuje i određene komparativne prednosti.

“Posvećeni smo kako povećanju stepena valorizovanja postojećih kapaciteta te luke, tako i razvoju lučke infra i suprastrukture, ali i povećanju efikasnosti poslovnih procesa”, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da ove godine započinju aktivnosti na digitalizacije najveće crnogorske trgovačke luke.

“Istorija Crne Gore, kao države, svjedoči o nastojanju da se povezuje i gradi dobre odnose, kao osnovu stvaranja, jedne nove vrijednosti i zato bih istakao da i današnji skup jeste prilika da iniciramo snažnije ekonomsko povezivanje.

U tom smislu želim da uputim poziv za zajedničke inicijative i investicije”, poručio je Ibrahimović.

Unija za Mediteran predstavlja platformu za jačanje saradnje EU sa zemljama koje izlaze na Sredozemno more, i predstavlja još jedan iskorak ka jačanju regionalne saradnje u skladu sa EU politikama i ciljevima.

Ibrahimović se u obraćanju na ministarskoj sesiji osvrnuo na intezivnu saradnju koju Crna Gora kontinuirano održava sa zemljama regiona i EU.

“Moram istaći posebno zadovoljstvo zbog činjenice da danas prisustvujemo događaju koji znači jačanje i širenje regionalne saradnje. Svi principi koji su prezentovani u Ministarskoj deklaraciji su istovremeno i glavne strateške odrednice Crne Gore kada je u pitanju oblast saobraćaja”, saopštio je Ibrahimović.

Na sastanku je usvojena Ministarska deklaracija, kao i Regionalni akcioni plan za transport do 2027. godine, koji predstavljaju u suštini reafirmaciju ciljeva koji se vežu za uspostavljanje Trans-evropske mreže i realizaciju Strategije pametne i održive mobilnosti.

Predstavnici Evropske komisije još jednom su istakli potrebu razvoja integrisane povezanosti u funkciji povećanja konkurentske prednosti, kao i neophodnost povećanja bezbjednosti u svim vidovima saobraćaja i razvoj urbanih planova mobilnosti.

Na kraju Ministarskog sastanka završnim komentarima prisutnima se obratila i EU komesarka za oblast saobraćaja, Adina Valean.

