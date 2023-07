Razvijati saradnju u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Saudijska Arabija imaju prostora za saradnju u oblasti turizma, ocijenila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović na sastanku sa ministrom za islamska pitanja, širenje islama i duhovno vođstvo Saudijske Arabije, Abdullatif Bin Abdulaziz Al Šeikom.

„Prostor za saradnju naročito vidimo u oblasti turizma, budući da je turizam važna grana koja u velikoj mjeri doprinosi jačanju sveukupne privrede dvije zemlje“, kazala je Đurović.

Đurović je, kako je saopšteno iz njenog Kabineta, izrazila zadovoljstvo zbog posjete Al Šeika i iskazala uvjerenje da će u narednom periodu doći do produbljivanja političkih, ali i ekonomskih odnosa između dvije zemlje, za šta postoje svi preduslovi.

U tom smislu, potencirala je neophodnost održavanja što češćih susreta kako na visokom, tako i na radnom nivou.

Govoreći o nedavno održanim parlamentarnim izborima, Đurović je izrazila zadovoljstvo činjenicom da će u budućem sazivu Skupštine svoje predstavnike imati svi manje brojni narodi u našoj zemlji i istakla da su raznolikost, te multivjerski i multietnički sklad veliko bogatstvo Crne Gore.

U tom kontektsu, Đurović je naročito pozdravila potpisivanje sporazuma o saradnji između Islamske zajednice u Crnoj Gori i Ministarstva za islamska pitanja Saudijske Arabije i istakla da je to dobar put za snaženje odnosa između zemalja.

Al Šeik je saopštio da njegova zemlja nastoji da islam predstavi kao religiju mira, ljubavi i tolerancije, te da je s tim ciljem i došao u Crnu Goru, koja je prepoznata kao država u kojoj ljudi različitih vjera i nacija žive u skladu.

Sagovornici su se saglasili da je, pored političke, ekonomske i turističke saradnje, potrebno dodatno raditi na jačanju odnosa i u drugim oblastima od obostranog interesa, kao što su saobraćaj i kultura. Sastanku je prisustvovao i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić.

