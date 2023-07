Razvijati saradnju kroz konkretne infrastrukturne i energetske projekte

Podgorica, Skoplje, (MINA-BUSINESS) – Između Crne Gore i Sjeverne Makedonije postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje, kroz konkretne infrastrukturne i energetske projekte i otvaranje novih trgovinskih puteva snabdijevanja u cilju dostizanja veće nezavisnosti regiona.

U okviru radne posjete Skoplju, ministar finansija Aleksandar Damjanović sa timom, sastao se sa zvaničnicima Vlade Sjeverne Makedonije, zamjenikom predsjednika Vlade za ekonomska pitanja, koordinaciju ekonomskih resora i investicije Fatmirom Bitićem, kao i ministrom finansija, Fatmirom Besimijem.

Ukazujući na tradicionalno dobre odnose Crne Gore i Sjeverne Makedonije, na sastanku sa Bitićem poručeno je da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje kroz konkretne infrastrukturne i energetske projekte i otvaranje novih trgovinskih puteva snabdijevanja u cilju dostizanja veće nezavisnosti regiona.

„Takođe, u kontekstu aktuelnog skupa IPA struktura zemalja Zapadnog Balkana u Skoplju, Damjanović je ukazao na identifikovane oblasti uzajamne podrške u ostvarivanju napretka u procesu evropskih integracija i potrebu intenziviranja komunikacije u cilju konkretizacije zajedničkih projekata“, navodi se u saopštenju.

Sa Besimijem je razgovarano na temu mjera fiskalne stabilizacije usljed nepredvidivosti međunarodnih ekonomskih tokova, kao i projekcijama srednjoročnog makroekonomskog okvira, sa akcentom na oblastima koje bi rezultirale ubrzanijim ekonomskim rastom.

„U cilju povlačenja što više sredstava iz evropskih fondova, za finansiranje reformi i ekonomskog i socijalnog unaprijeđenja država Zapadnog Balkana, ministri su naglasili neophodnost jače regionalne koordinacije kao i saradnje u jačanju institucionalnih kapaciteta za ugovaranje i implementaciju projekata“, zaključuje se u saopštenju.

