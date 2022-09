Razmotriće sva primjenjiva rješenja u vezi sa uštedama struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će, imajući u vidu dosadašnje mjere koje su uvele zemlje Evropske unije (EU) i regiona u vezi sa uštedama u energetici, razmotriti sva rješenja koja su primjenjiva, vodeći računa o standardu građana i preduzećima iz tog sektora.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija je saopšteno da je, nakon što je Nacionalni savjet za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima održao konstitutivnu sjednicu početkom ove sedmice, danas u tom Vladinom resoru održana druga sjednica.

Predsjedavajući Savjetom, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, je na početku sastanka istakao da je energetska kriza, koja je zahvatila veliki dio Evrope, već uticala na zemlje regiona, a sigurno je da će u određenoj mjeri uticati na energetsku situaciju u Crnoj Gori.

U tom smislu, kako je naglasio, očekuje od prisutnih da svojim učešćem doprinesu kvalitetu sastanka, kako bi u što kraćem roku bila pripremljena informacija za sjednicu Vlade sa predlogom mjera.

„Prisutni članovi savjeta su danas imali priliku da razmatraju Izvještaj o radu Nacionalnog savjeta sa predlogom preporuka za smanjenje potrošnje električne energije i nakon konstruktivnog dijaloga, razmjene mišljenja i argumenata, dogovoreno je da se pripremljeni materijal, odnosno informacija, u najkraćem roku koriguje u skladu sa komentarima i uputi na razmatranje i usvajanje ka Vladi“, navodi se u saopštenju.

Država, kako je ocijenjeno, mora pokazati ozbiljnost i koordinisanost.

„U tom smislu, rad ovog tijela treba da doprinese boljoj saradnji kako državnih institucija, tako i preduzeća, kako bi se situacija pratila u kontinuitetu i predlagale adekvatne mjere“, zaključuje se u saopštenju.

