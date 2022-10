Razmotriće preusmjeravanje sredstava za potrebe ŽICG-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će na nekoj od narednih sjednica, nakon dostavljanja neophodnih informacija od Željezničke infrastrukture (ŽICG), zauzeti zajednički stav o preusmjeravanju nedostajućih sredstava za potrebe tog preduzeća, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar za željeznički saobraćaj u Ministarstvu Miloš Rajović je, sa saradnicima iz Direktorata za željeznički saobraćaj, održao sastanak sa predstavnicima Željezničke infrastrukture, direktorom Uprave za željeznicu i državnim sekretarom u Ministarstvu finansija Milošem Medenicom, u cilju planiranih prioritetnih aktivnosti koje je neophodno sprovesti na građevinskim i elektrotehničkim infrastrukturnim sistemima u cilju održavanja javne mreže pruge za nesmetano funkcionisanje željezničkog saobraćaja.

Predstavnici ŽICG-a upoznali su sagovornike sa problemima sa kojima se u radu susreće to preduzeće i zatražili od predstavnika nadležnih institucija što skorije reagovanje u vidu zauzimanja zajedničkog stave, na nivou Vlade, kako bi se u najkraćem roku obezbijedila nedostajuća budžetska sredstva u svrhu saniranja i održavanja pruge, te i za ostale potrebe tekućeg održavanja cjelokupnog sistema.

„Kako je bezbijednost prevoz putnika i robe jedan od glavnih prioriteta, a ljudski resurs u ovom preduzeću opterećen do krajnjih granica, potrebno je, u kratkom roku, obezbijediti novčana sredstva i realizovati proces preusmjeravanja sredstava za potrebe održavanja operativnih sistema u ovom društvu“, navodi se u saopštenju.

Zajednički je stav, da je, sa strane predstavnika ŽICG, neophodno dostaviti informaciju, uz detaljno obrazloženje trenutnog stanja i potrebe da se izdvoje sredstva za planirane radove na građevinskim i elektrotehničkim operativnim sistemima, a da se, na nekoj od narednih sjednica Vlade, zauzme zajednički stav o preusmjeravanju nedostajućih sredstava za potreba tog preduzeća.

Takođe, kako je saopšteno, održan je i sastanak predstavnika ministarstava kapitalnih investicija i finansija, Uprave za željeznice i menadžmenta privrednih društava sa željeznice, Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS).

“Razmatrane su inicijative ova dva privredna društva, modaliteti u vezi rješavanja zaostalog poreskog duga, kao i predlozi za investiciona ulaganja u narednom periodu, s obzirom na planirane državne garancije u ovim segmentima željeznica, koji se bave prevozom putnika i održavanjem voznih sredstava”, navodi se u saopštenju.

Zaključak je da je potrebno da ova dva preduzeća urade detaljne biznis planove rada za poslove u narednim godinama, sa preciziranim ulaganjima i načinima za njihovo ostvarivanje.

Iz Ministarstva finansija je naglašeno da treba sve aktivnosti koordinirati sa Agencijom za zaštitu konkurencije.

