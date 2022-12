Razmišljaju kako da se sistemski uvežu i unaprijede potencijale

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, izgradnjom dionice Smokovac-Mateševo, i kasnije čitavog auto-puta i povezivanje sa evropskim koridorima, u prilici da razmišlja kako da sistemski uveže i unaprijedi druge potencijale, ocijenio je državni sekretar za energetiku i saobraćaj, Admir Šahmanović.

On je na Studentskom ekonomskom forumu održanom u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Podgorici studentima Ekonomskog fakulteta, približio rezultate projekata na polju enegetike i saobraćaja, kojima se aktivno bavi ovaj Vladin resor, sve u cilju razmjene znanja i iskustava na aktuelne ekonomske teme.

On je, govoreći o najvećem crnogorskom infrastrukturnom projektu, auto-put, kazao da se značaj te investicije, odnosno izgradnje dionice Smokovac-Mateševo, autoputa Bar-Boljare ogleda kroz više faktora.

“Možemo se pohvaliti osjetnim rezultatima koji su, po osnovu mnogobrojnih projektnih aktivnosti u saradnji sa KfW-om, Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), na polju energetike, u doba globalne krize, rezultirali velikim uštedama električne energije“, rekao je Šahmanović.

Energetika je, kako je kazao, ključna oblast razvoja ekonomije svake zemlje, posebno imajući u vidu da se približavamo kraju proizvodnje energije iz fosilnih goriva.

„Energetika takođe direktno i indirektno utiče na životnu sredinu, ali i na rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), porast zaposlenja, ispunjavanje osnovnih ljudskih potreba i može se smatrati kao privredna grana koja utiče na sva tri stuba održivog razvoja“, naveo je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, istraživanje važnosti energetike u kontekstu održivog razvoja i promocije zelene ekonomije je zajednički cilj svih nas, bez obzira da li dolazimo iz političkog, strukovnog, privatnog ili nekog drugog miljea.

Na Studentskom ekonomskom forumu učestvovali su, takođe, ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović kao i izvršni direktor Elektroprivrede, Nikola Rovčanin.

