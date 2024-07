Razmatraju sve predloge i sugestije u cilju najbolje finalne verzije Fiskalne strategije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija intenzivno razmatra sve predloge i sugestije na Nacrt fiskalne strategije Crne Gore do 2027. godine, u cilju najbolje finalne vezije dokumenta kako bi obuhvatila interese građana i privrede, a da ne bude na štetu države.

“Visok stepen otvorenosti i dijaloga u fazi izrade Fiskalne strategije za period od ove do 2027. godine rezultirao je nizom konstruktivnih predloga i kritika, koje Ministarstvo finansija uzima u obzir i razmatra kako da integriše u finalnu verziju dokumenta, u namjeri da ona, u okvirima mogućeg, obuhvati interese građana i privrede, a da istovremeno ne bude na štetu države”, navodi se u saopštenju.

Naime, Nacrt fiskalne strategije, između ostalog, predviđa poresku reformu, koja će podrazumijevati izmjenu seta zakona, što je, čini se, u javnosti izazvalo najviše interesovanja prethodnih dana.

“Kao jedna od mjera Fiskalne strategije predložena je i izmjena Zakona o akcizama kojim će se predložiti povećanje visine akcize za mirna vina, čija visina bi iznosila 25 EUR po hektolitru, umjesto postojeće koja iznosi nula EUR po hektolitru”, rekli su iz Ministarstva.

Njome se prvenstveno želi doprinijeti povećanju budžetskih prihoda po ovom osnovu, imajući u vidu da se njome oporezuje količina sadržanog alkohola koji se u ovom proizvodu kreće od 1,2 vol.% do 15vol. Naime, odredbama Zakona o akcizama su shodno EU Direktivi, propisane vrste alkoholnih pića na koja se plaća akciza, i to su pored ostalog i mirna vina.

“U odnosu na tvrdnje koje su se prethodnih dana mogle čuti u javnosti, gdje se ukazuje na visok nivo predložene akcize na mirna vina, ukazujemo da se predloženim mjerama Fiskalne strategije obezbjeđuje i smanjenje poreskog opterećenja na rad čime smo osigurali ujednačenost predloženih mjera iz Fiskalne strategije, koje detaljno analiziraju svi zainteresovani subjekti do kraja trajanja javne raprave”, navodi se u saopštenju.

Takođe, u odnosu na mjeru koja se odnosi na uvođenje dvije snižene stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) od sedam odsto i 15 odsto, prema kojoj bi se na knjige, monografske i serijske publikacije, kao i dnevnu i periodičnu štampu primjenjivala stopa od 15 odsto, iz Ministarstva su ukazali da je takođe u skladu sa odredbama Direktive EU 2006/112.

“Međutim, napominjemo da ćemo i po ovom osnovu, u postupku javne rasprave, razmotriti modalitete primjene snižene stope i predložiti najoptimalnije rješenje prilikom izmjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koje su planirane tokom četvrtog kvartala”, rekli su iz Ministarstva.

Kada je riječ o priređivanju igara na sreću, Crna Gora je među rijetkim državama u okruženju koja u svom zakonodavstvu nema regulisan poreski tretman dobitaka od igara na sreću, te da su isto nacionalnim zakonima uredile Slovenija, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.

“Stoga je Ministarstvo finansija predložilo da se dobitak od igara na sreću smatra dohotkom koji će biti oporezovan po stopi od 15 odsto. Predloženo zakonsko rješenje neće u poreskom smislu opteretiti priređivače igara na sreću, već će se iz ostvarenog dobitka od igara na sreću izdvajati dio koji pripada državi, a preostali iznos će se isplaćivati dobitniku”, navodi se u saopštenju.

Cilj Ministarstva finansija je da se, kako su kazali, postigne dvostruki efekat, čiji rezultati će biti prepoznati kroz uvećanje budžetskih prihoda i smanjenje zavisnosti od kockanja, naročito kod mlađe populacije.

“Napominjemo da je Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica sveobuhvatan i tretira sve vrste prihoda koje građani ostvare, bez obzira na njihov izvor”, dodaje se u saopštenju.

U Ministarstvu smatraju da je taj izvor dohotka neopravdano ukinut 2015. godine, te su pozvali zainteresovane strane da iskoriste period javne rasprave i dostave Ministarstvu finansija, u naznačenom roku, obrazložene primjedbe, sugestije i komentare, u skladu sa Programom javne rasprave o tekstu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Dakle, Ministarstvo finansija s punom pažnjom razmatra sve predloge koji, na račun nacrta teksta dolaze od zainteresovane javnosti, analizira ih i sagledava mogućnosti, kako da se oni koji se, tokom trajanja javne rasprave pokažu opravdanim, nađu u finalnoj verziji Fiskalne strategije”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je Fiskalna strategija bazirana na strateškim ciljevima ekonomske politike i usmjerena na pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast, koji će se pozitivno odraziti na kvalitet života svih građana, stvaranje podsticajnog poslovnog i investicionog ambijenta, makroekonomsku i fiskalnu stabilnost.

