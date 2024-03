Različiti smjerovi indeksa

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Svjetska tržišta su ove sedmice imala različite smjerove kretanja.

Na evropskim berzama su cijene dionica prošle sedmice porasle i to osmu sedmicu zaredom, prenosi SEEbiz.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,9 odsto, na 7.727 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,7 odsto, na 17.936 bodova, a pariski CAC 1,7 odsto, na 8.164 boda.

Rast cijena dionica zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima većine evropskih kompanija, ali i nadi ulagača da će Evropska centralna banka (ECB) uskoro smanjiti kamatne stope i tako podstaći rast privrede.

Među ulagačima nema jedinstvenog mišljenja hoće li ECB zaista na ljeto početi snižavati kamate, bez obzira na upute američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed). Cijene nafte gotovo da se nijesu promijenile, a kurs eura je stabilan u odnosu na dolar.

Na Wall Streetu su berzanski indeksi blago pali i prošle sedmice, druge zaredom, jer posljednjih mjeseci inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne popušta, dok su na evropskim berzama cijene dionica porasle.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice oslabio 0,02 odsto, na 38.714 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,1 odsto, na 5.117 bodova, a Nasdaq indeks 0,7 odsto, na 15.973 boda.

U fokusu ulagača bili su izvještaji o inflaciji u SAD-u. Oba su pokazala da su cijene u februaru porasle više nego što se očekivalo. Tako su potrošačke cijene porasle 0,4 odsto na mjesečnom nivou i 3,2 odsto na godišnjem, a proizvođačke 0,6 odsto na mjesečnom nivou.

Uprkos blagom rastu inflacije u posljednja dva mjeseca, na tržištu i dalje prevladava stav da bi Fed u junu mogao početi smanjivati kamatne stope.

“Gledamo li ukupnu inflaciju, ostala je povišena u protekla dva mjeseca, međutim tržište je nekako raslo. Fed možda neće u ovoj godini popustiti monetarnu politiku toliko koliko je tržište željelo, no izgledi za dalje pooštravanje i dalje su vrlo mali”, kazao je glavni investicioni direktor SignatureFD-a, Tony Welch.

Uprkos rastu inflacije, tokom sedmice S&P 500 i Nasdaq indeks dostigli su nove rekordne nivoe, nakon snažnog rasta cijena dionica proizvođača čipova jer ulagači očekuju da će potražnja za čipovima potrebnim za razvoj vještačke inteligencije ostati snažna.

Međutim, krajem sedmice uslijedila je korekcija cijena dionica u tom sektoru, pa su indeksi završili u minusu na sedmičnom nivou.

