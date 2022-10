Razgovarali o razvoju i unapređenju saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo transporta i infrastukture Turske u Ankari, domaćin je dvodnevnog sastanka Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju između Turske i Crne Gore, na kojem je razgovarano o razvoju i unapređenju saradnje.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da je crnogorsku delegaciju predvodio vršilac dužnosti generalnog direktora za drumski saobraćaj i homologaciju vozila, Miloš Rajković, dok je tursku delegaciju predvodio generalni direktor u Ministarstvu transporta i infrastrukture Murat Basor.

„Uzimajući u obzir da se radi o prvom sastanku Mješovite komisije o međunarodnom drumskom saobraćaju između dvije zemlje, od stupanja na snagu Sporazuma između vlada Crne Gore i Turske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, potpisan u Cetinju, dana 11. decembra 2009. godine, na njemu je najviše bilo riječi o razvoju, unapređenju saradnje, kao i budućim planovima u ovoj oblasti“, navodi se u saopštenju.

Glavna tema razgovora je bila u vezi sa godišnjim kvotama dozvola za prevoz tereta u drumskom saobraćaju koje države razmjenjuju.

„Na zahtjev crnogorske delegacije za povećanjem godišnje kvote dozvola, turska strana je spremna da poveća broj dozvola, te je ovom prilikom dogovoreno, da se na godišnjem nivou u budućem periodu razmjenjuje 125 dozvola za prevoz tereta za/iz treće zemlje“, navodi se u saopštenju.

Takođe, ovom prilikom je potvrđena liberalizacija tranzitnog prevoza tereta i bilateralnog prevoza punim vozilom.

U crnogorskoj delegaciji su bili i načelnik Direkcije za drumski saobraćaj Bojan Radoman, savjetnik za drumski saobraćaj Ilda Ljuca, direktor Sektora saobraćaja Privredne komore (PKCG) Zoran Nikolić, ambasador Crne Gore u Turskoj Periša Kastratović i savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Turskoj Dragan Krivokapić.

