Rast indeksa S&P 500

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 porastao je u ponedjeljak i zatvorio na novom rekordu jer je Wall Street nastojao nadgraditi prošlosedmični dobitak.

Široki indeks porastao je 0,77 odsto i završio na 5.473,23, dok je Nasdaq Composite skočio 0,95 odsto na 17.857,02. Dow Jones Industrial Average dodao je 188,94 boda ili 0,49 odsto, da bi završio na 38.778,1 i prekinuo četverodnevni niz gubitaka.

Izvršni direktor u AXS Investments, Greg Bassuk, kazao je da se vidi optimizam oko niza faktora koji su bili mješoviti već neko vrijeme, prenosi SEEbiz.

“Ekonomski podaci počinju dolaziti snažniji s više dosljednosti, imate znakove otporne privrede. Svakako, postoji optimizam i raspoloženje oko veće vjerovatnoće potencijalnog početka smanjenja stopa”, rekao je Bassuk.

Megacap tehnološke dionice ojačale su rast S&P 500, podstakavši sektor informacijske tehnologije 1,2 odsto. Microsoft je porastao više od jedan odsto, dok je Apple skočio oko dva odsto.

Alphabet, Amazon i Meta Platforme takođe su završile više.

Nvidia je zabilježila novi rekord svih vremena – ali je na kraju zatvorila nešto niže – jer je State Street rekao da će proizvođač čipova vjerovatno imati više od 20 odsto pondera u rebalansu svog fonda kojim se trguje na tehnološkoj berzi. Dionice Broadcoma dodale su 5,4 odsto da bi dostigle nove vrhunce i nadogradile prošlotjedni napredak od 23 odsto.

Dobici u ponedjeljak dolaze nakon što su S&P 500 i Nasdaq objavili svoj sedmi sedmični rast u osam sedmica. Ulaskom u novu sedmicu ulagači su se pitali može li tržište održati trenutni zamah.

“Čak ni na ranijim tržištima bikova, uzlazna aprecijacija cijena obično se ne kreće ravnomjerno”, rekla je viša investiciona strateginja u Edward Jonesu, Mona Mahajan.

Ulagači prate podatke o maloprodaji u maju, koji bi trebalo da budu objavljeni danas, kao i podatke o prodaji kuća i novogradnji kasnije tokom sedmice.

