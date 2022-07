Rast indeksa na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su berzanski indeksi porasli i u četvrtak, treći dan zaredom, jer su kvartalni poslovni rezultati većine kompanija bolji nego što se očekivalo.

Dow Jones ojačao je 162 boda ili 0,51 odsto, na 32.036 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,99 odsto, na 3.998 poena, a Nasdaq indeks 1,36 odsto, na 12.059 bodova, prenosi SEEbiz.

S&P 500 dostigao je u četvtrtak najviši nivo od 9. juna, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima nekoliko kompanija.

Među najvećim dobitnicima bila je dionica Tesle, s rastom cijene za gotovo deset odsto, jer je taj proizvođač električnih automobila ostvario veću dobit nego što se očekivalo.

To je podstaklo cjelokupni tehnološki sektor, pa je Nasdaq indeks, koji je pun tih dionica, najviše porastao.

Pritom su cijene dionica Amazona i Applea, kompanija koje će rezultate objaviti naredne sedmice, porasle 1,5 odsto.

„Slika zarada je nešto bolja nego što su se ulagači plašili. Čini nam se da su cijene dionica možda previše pale, posebno u tehnološkom sektoru, pa možda postoje neke prilike za kupovinu”, kazao je portfelj menadžer u firmi Cozad Asset Management, J. Bryant Evans.

Od više od 90 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvještaje, njih 78 odsto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju ostvarile oko šest odsto veću dobit nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Međutim, na makroekonomskom frontu situacija se ponešto pogoršava. Objavljeno je da je prošle sedmice broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima porastao na 251 hiljada, najviši nivo u osam mjeseci.

Očekuje se dodatno usporavanje rasta američke ekonomije jer će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) zbog visoke inflacije ovog mjeseca ponovo agresivno povećati ključne kamatne stope, najvjerovatnije 0,75 postotnih bodova.

A na evropskim berzama se trgovalo oprezno jer je Evropska centralna banka povećala ključne kamatne stope prvi put od 2011. godine, i to za 0,5 postotnih bodova, više nego što se očekivalo.

Tako su kamate za refinansiranje banaka podignute na 0,5 odsto, kamate na prekonoćne pozajmice bankama na 0,75 odsto, a kamate na depozite na nula odsto.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,09 odsto, na 7.270 bodova, a pariski CAC 0,27 odsto, na 6.201 bod. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,27 odsto, na 13.246 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS