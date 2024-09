Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore u drugom kvartalu porastao 2,7 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 i MONEX ojačali su po 1,5 odsto na 1.022,24 poena, odnosno 15.427,96 bodova.

Promet je iznosio 65,7 hiljada EUR i bio je 18 odsto manji od prošlosedmičnog.

Prema preliminarnim podacima Monstata, BDP Crne Gore porastao je u drugom kvartalu 2,7 odsto. BDP je u drugom kvartalu iznosio skoro 1,85 milijardi EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,72 milijarde EUR.

Monstat je objavio i da je BDP Crne Gore u prošloj godini porastao 6,3 odsto.

“BDP je u prošloj godini iznosio 6,96 milijardi EUR, dok je u 2022. godini iznosio 5,92 milijarde EUR”, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice, najviše je ojačala akcija barske kompanije Absolute, 300 odsto na 1,2 EUR.

Poskupila je i dionica Izbora Bar 60 odsto na 0,4 centa i Plantaža 0,6 odsto na 15,5 centi.

Dobijali su i Solana “Bajo Sekulić” 47 odsto na 2,5 EUR, Hipotekarna banka deset odsto na 6,5, Hotelska grupa Budvanska rivijera 1,4 odsto na 7,5 i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 0,7 odsto na 1,4 EUR.

Gubio je Montecargo 8,5 odsto na 23,8 centi i Elektroprivreda (EPCG) 2,4 odsto na 5,27 EUR.

Predstavnici EPCG potpisali su ove sedmice memorandum o razumijevanju sa fransuskom kompanijom Electricité de France (EDF), koji bi, kako je saopšteno, trebalo da postavi okvire za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije.

Svrha memoranduma je da se definiše i uspostavi okvir za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije, te u oblastima od zajedničkog interesa u kojima bi EDF mogao da učestvuje kao strateški partner i da doprinese kao projektant, industrijski investitor i operator u oblasti hidroenergije i, eventualno, u drugim međusobno dogovorenim oblastima.

EPCG i EDF namjeravaju da sarađuju na razvoju novih hidroelektrana (HE) u cilju obezbjeđivanja energetske sigurnosti Crne Gore, primenjujući najbolje međunarodne standarde u oblasti zaštite životne sredine i društvenih pitanja, tehnologijama i praksi.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Veleprodaja 25 EUR i Poliex Berane 14,7 centi.

Ove sedmice je i Vlada usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za perod od ove do 2027. godine, koje su sačinjene na bazi strateških i planskih dokumenata i predstavljaju osnovu za izradu budžeta za narednu godinu.

Kako je saopšteno iz Vlade, preliminarne prognoze ukazuju na realni ekonomski rast od 3,8 odsto u ovoj godini, na bazi daljeg rasta sektora turizma, nastavka visoke privatne potrošnje, kao i oporavka i daljeg rasta investicija, na bazi relevantnih planova i usvojenog kapitalnog budžeta.

„Crnogorska ekonomija će u srednjem roku prosječno godišnje rasti po stopi od 3,7 odsto, odnosno 4,8 odsto u 2025, 3,1 odsto i 3,2 odsto u 2026. i 2027. godini“, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice je i Uprava za saobraćaj raspisala tender za rekonstrukciju ulice Vojislavljevića, odnosno za proširenje postojeće saobraćajnice u bulevar sa četiri trake u podgoričkom naselju Zabjelo.

Procijenjena vrijednost radova je 14,5 miliona EUR, sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

Radovi će se izvoditi na saobraćajnici dužine 3,2 kilometra, od kružne raskrsnice u ulici 4. jula, do mosta preko rijeke Morače. Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

Premijer Milojko Spajić je na konferenciji za novinare kazao da je ovaj projekat čekao dugo da krene sa realizacijom i da sa “mrtve tačke nije mrdao od 2017. godine”.

On je objasnio da je riječ o jednoj od najzagušenijih saobraćajnica u Podgorici.

„Ovim ćemo mnogo adekvatnije povezati jedan dio grada koji se oslanja na koridor prema Baru i aerodromima, kao i koridor prema Smokovcu i sjeveru, a sa druge strane postoji pravac prema Nikšiću“, rekao je Spajić.

